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MSB: PKK/YPG’li 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan bir diğer açıklamada da 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildiriildi.

Yayınlanma: 17:34 - 10 Ağustos 2022 Güncellenme:
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MSB: PKK/YPG’li 13 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek” denildi.

5 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan diğer bir açıklamada da, “Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek” denildi.

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