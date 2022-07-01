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MSB, sel felaketinin uydu görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu'daki sel felaketi sonrası Göktürk-1 Uydusu tarafından çekilen görüntüleri paylaştı.

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MSB, sel felaketinin uydu görüntülerini paylaştı

MSB’den, Göktürk-1 Uydusu ile çekilen fotoğrafların hasar tespit çalışmalarında kullanılması için paylaşıldığı aktarılarak yapılan açıklamada “Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetlerimiz tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüler, Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanıma hazır hâle getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı” denildi.

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