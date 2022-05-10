MSB: Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından terörle mücadele konusunda bir paylaşım yaptı. Mesajda "Avrupa’nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Basel kentinde 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali’ni hedef alan saldırıyla ilgili açıklama yapmıştı. Bakanlığın mesajında şöyle denilmişti:

* İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen “23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali”ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

* Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir.

* Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz.

MSB: KİMSE ENDİŞELENMESİN

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da sosyal medya hesabından terörle mücadele konusunda kararlılık mesajı verdi. MSB’nin paylaşımında şöyle denildi:

* Kimse endişelenmesin. Avrupa'nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz!

* Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!

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