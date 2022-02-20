Abone Ol

MSB’den hava ve deniz tatbikatı paylaşımları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-16 uçaklarının "Deniz Üstü Yüksek İrtifa Önleme Eğitimi" ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait su üstü unsurlarının sıcak yakıt ikmaline ilişkin görüntüleri paylaştı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Rus ve Ukrayna gelirimi her geçen gün artarken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptıkları eğitimlere ilişkin görüntülere yer verdi.

İlk olarak Amasya Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait 8 adet F-16 uçağının 30.000-35.000 fit irtifada gerçekleştirdiği “Deniz Üstü Yüksek İrtifa Önleme Eğitimi”ni paylaşan bakanlık, daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait su üstü unsurlarının sıcak yakıt ikmaline ilişkin görüntüleri paylaştı.

MSB: 8 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi İlginizi Çekebilir MSB: 8 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AMASYA Irak Milli Savunma Bakanlığı PKK sosyal medya terörist Ukrayna