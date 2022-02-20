MSB’den hava ve deniz tatbikatı paylaşımları
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-16 uçaklarının "Deniz Üstü Yüksek İrtifa Önleme Eğitimi" ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait su üstü unsurlarının sıcak yakıt ikmaline ilişkin görüntüleri paylaştı.
Rus ve Ukrayna gelirimi her geçen gün artarken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptıkları eğitimlere ilişkin görüntülere yer verdi.
İlk olarak Amasya Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait 8 adet F-16 uçağının 30.000-35.000 fit irtifada gerçekleştirdiği “Deniz Üstü Yüksek İrtifa Önleme Eğitimi”ni paylaşan bakanlık, daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait su üstü unsurlarının sıcak yakıt ikmaline ilişkin görüntüleri paylaştı.