Mücella Yapıcı’nın cezaevine girmesine böyle tepki gösterdi: ‘Mahkum olan aydınlanma birikimimizdir’

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği üniversitede Mücella Yapıcı'nın cezaevinde olmasına tepki gösteren üniversiteli, "Bugün mahkum olan tüm bu birikimdir. Bizim kişisel aydınlanma birikimimiz ve tüm entelektüel yapı, aydınlanma yolculuğudur. Bu beni çok yaralıyor" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul'da MEF Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelmişti. Öğrencilerin soru, talep ve görüşlerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlatmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dünkü toplantıdan bir üniversitelinin konuşmasını paylaştı. Gezi Davası'nda yapılan tutuklamalara değinen kadın, “Bugün mahkum olan tüm bu birikimdir. Gezi'deki o ruhu hissediyorum. Hepimiz oradaydık” sözleriyle dikkat çekti.

MÜCELLA YAPICI’NIN AKADEMİK KARİYERİNE KATKISINI ANLATTI, DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

2009 yılında Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi öğrencisiyken bitirme tezinde Mücella Yapıcı'nın fikirleri, kitapları ve görüşlerinden yararlandığını belirtirken duygusal anlar yaşayan üniversiteli, şöyle konuştu:

* Benim kişisel aydınlanma yoluma çok büyük bir katkısı olmuştur. İyi ki tanımışım. Benim kişisel yolculuğumda bana bu pencereyi açmış insanın hayatı içeride sonlanacak. Bu beni çok üzüyor. Bugün mahkum olan tüm bu birikimdir.

* Bizim kişisel aydınlanma birikimimiz ve tüm entelektüel yapı, aydınlanma yolculuğudur. Bu beni çok yaralıyor. Ben Gezi'deki fotoğraflarıma baktığımda benim için bir fotoğraftan daha fazlası. Ben o ruhu hissediyorum. Hepimiz oradaydık.

“SEN OLDUKÇA O UMUDU YOK EDEMEYECEKLER”

Konuşmayı paylaşan Canan Kaftancıoğlu, “Evet hepimiz oradaydık sevgili kardeşim. Gezi umuttur ve sen oldukça umudu yok edemeyecekler” ifadelerini kullandı.

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