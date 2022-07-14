Mudanya Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Mudanya Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yükseköğretim Kurulu'na başvuru yapılması planlanan üniversitemizin bölüm ve programlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen yapılır. Başvuru için gerekli bilgi, belge ve sınav takvimi http://www.mudanya.edu.tr adresinde yer almaktadır. Eksik belge, kargo/posta/e-posta ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.

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