Müftünün, muhtaç ailelere yardımını kameralara aldırması tepki çekti

Kayseri'nin Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun ilçede uzun zamandır market borcunu ödeyemeyen yardıma muhtaç ailelerin borç defterlerini satın alarak borçlarını ödedi. Halil Uzun'un ailelerle görüşmesine ilişkin anları ise video ile kayıt altına aldırarak, görüntüleri servis ettirmesi tepki çekti.

Müslüm EVCİ

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Kayseri Kocasinan Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kocasinan Şube Başkanı Halil Uzun yeni kurulan Türkiye Diyanet Vakfı Kocasinan Şubesi Kadın Kolları üyeleriyle birlikte ilçede yaşayan dörtü yabancı uyruklu toplamda 11 yardıma muhtaç aileyi evlerinde ziyaret etti. Müftü Halil Uzun, ziyareti sırasında görüştüğü yardıma muhtaç ailelerin uzun zamandır ödemedikleri market borçlarını ödediklerini belirtti.

YARDIMI ŞOVA DÖNÜŞTÜRDÜ

Uzun ailelere borcunu ödediklerine dair evrakın yanı sıra 400 TL'lik alışveriş çeki verdi. Ailelerle görüşmelere ilişkin anları ise video ile kayıt altına aldıran müftü Uzun'un, ailelerin yüzünün net şekilde göründüğü görüntüleri ise servis etmesi tepki çekti.

“AİLELERE YARDIM ETMEK İNSANİ VE İSLAMİ BİR GÖREVDİR”

Yardıma muhtaç aileleri ziyaretine ilişkin açıklama yapan Müftü Halil Uzun, “Mübarek ramazan ayında zor durumda olan ailelere yardım etmek insani ve İslami bir görevdir. Kocasinan Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kocasinan Şubesi olarak yeni kurulan kadın kollarımızla beraber zor durumda bulunan ailelerin tespitini yapıp onların borçlarını ödeyerek, rahatlatmak ve mutlu etmek bizim için bir ibadettir.

İyilik kervanının bir neferi olarak hareket ediyoruz, gelin sizlerde bu ramazan ayı içerisinde Türkiye Diyanet Vakfımızı zekat, fitreler ve bağışlarınızla güçlendirin. Sizden gelen hayır katkılarıyla zorda olan insanımıza biz de aracı olalım. Bu anlayış içerisindeki yardımsever halkımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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