Muğla Bodrum açıklarında 3.3’lük deprem

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında bu gece meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki deprem kısa süreli heyecana neden oldu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine 4 mil uzaklıktaki Kara Ada açıklarında meydana gelen ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem ve Araştırma Enstitüsü tarafından saat 23.12'de 6.4 kilometre derinlikte ve 3.3 büyüklüğünde meydana geldiği belirtilen deprem ilçenin Mazı, Gümbet, ilçe merkezi, Bitez, Turgutreis, Ortakent ve Torba Mahalleri'nde hissedildi.

Deprem aynı zamanda Datça ilçesi ile İstanköy (Kos) Adası'nda hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre yaralanan olmadı ve maddi hasar meydana gelmedi.

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