Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama: Faturada yanlışlık yok

SÖZCÜ’de yer alan Muğla’nın Marmaris ilçesinde “Kullanılmayan suya atık su bedeli” başlıklı haberin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada faturada yanlışlık olmadığını belirterek doküman gönderdi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir abonenin hiç su kullanmaması nedeniyle su kullanım ücretinin olmadığı faturasına 12 TL atık su bedelinin yansıtılmasının SÖZCÜ'de yer alması sonrasında Muğla Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada faturada yanlışlık olmadığını belirterek doküman gönderdi.

BELEDİYEDEN YAPILAN BİLGİLENDİRME

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“2001412 numaralı aboneliğin 09.04.2022 tarihinde yapılan sayaç okumasında sayacını endeksinin 142 metreküpten 146 metreküpe ilerlediği ve 4 metreküp su kullanım olduğu tespit edilmiştir.

Karşılığında 12 TL su hizmet bedeli 0,12 TL, su hizmet bedeli KDV, 12 TL atıksu bedeli 0,96 TL atıksu KDV, 2,72 TL ÇTV, 20 TL İlçe belediyesince alınan katı atık toplama ve taşıma bedeli, 3,6 TL. Katı atık KDV, 0,26 TL Büyükşehir belediyesince alınan katı atık bertaraf bedeli ve 0,05 TL bertaraf bedeli KDV olmak üzere toplamda 51,71 TL tahakkuk ettirilmiş olup, herhangi bir yanlışlık tespit edilememiştir.

Ayrıca iddia edilenin aksine aboneliğin tesis edildiği 23 Ağustos 2021 tarihinden bu yana düzenli olarak su kullanımı bulunmaktadır. 51 TL faturanın yaklaşık 24 TL'lik kısmı MUSKİ, geri kalanı vergi ve ilçe belediyesi kesintisidir.”

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