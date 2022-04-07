Futbol sahası satışa çıkarıldı, mahalleli eylem yaptı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 50 yıldan bu yana park ve futbol sahası olarak kullanılan 5 dönümlük alanın ihaleyle satışa çıkarılmasına halk tepki gösterdi. CHP Ortaca ilçe başkanlığı itiraz sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Ortaca ilçesi Fevziye Mahallesinde vatandaşların 50 yıldan bu yana park, spor alanı ve futbol sahası olarak kullandığı 5 dönümlük alanın ihaleyle satılacak olmasına vatandaşlar tepki gösterdi. CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan satışın iptali için dilekçelerin hazırlandığı ve itiraz sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Bir düğün salonunda toplanarak ihaleye çıkarılan alana geçen vatandaşlara CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Gizem Sayar Özcan, CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan tarafından bilgilendirme yapıldı. Satışın iptali için CHP Ortaca İlçe Başkanlığı tarafından dilekçeler hazırlandığı ve itiraz sürecinin başlatıldığı bildirildi.

HER MAHALLEYE ÇOCUK PARKI YAPILACAKTI BUNLAR OLANI DA SATIYOR

Fevziye Mahallesi Muhtarı Şükrü Kirtik, alanın tahsisini isterken ihaleyle satılacağını duyduklarını, satışın hangi şartlarda ve nerede satışa çıkarıldığının sır gibi saklandığını söyledi. Satışın iptali için girişimlerde bulunduklarını söyleyen CHP Parti Meclisi Üyesi Gizem Sayar Özcan, “İktidarın bir rant projesinin üstünde durarak bir kez daha burada vatandaşlarımız ile birlikte haykırıyoruz. Burası gençlerindir, gençlerin top oynadığı, çocukların koşturması gereken yerdir. Bu alan tüm Fevziye halkınındır. Verilen bu karardan ve bu ihaleden derhal geri dönülmelidir” dedi.

MAHALLELİYE YOK, RANTA VAR

CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, yaptığı açıklamada,

“Geçtiğimiz aylarda Muğla Valimiz Orhan Tavlı'nın da katılımıyla ilçemizde gerçekleşen muhtarlar toplantısında Fevziye Mahallesi Muhtarımız Şükrü Kirtik, yaklaşık 50 yıldır mahalle halkının kullandığı hazineye ait 5 dönümlük alanın Ortaca Belediyesi'ne devir ve tahsisini iletti.

Muhtarımız mahalle halkının bu alanı sosyal, kültürel, toplanma ve eğlence yeri, gençlerin sportif faaliyetlerini yapacağı spor sahası ve çocuk parkı olarak düzenlenmesini talep etti. Ancak, Ortaca Milli Emlak Şefliğinden gelen cevap ise, söz konusu alanın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından, ‘Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı' olduğundan ‘Tahsis ve devri değerlendirilmedi' denildi.

Bu karar talep edilen alanın mahallelinin elinden alınıp ranta kurban gideceğinin de göstergesi gibiydi. Aradan geçen süreçte ise mahalle muhtarımızın ulaştığı bilgi vatandaşa verilmeyen 5 dönümlük alanın 7 Nisan'da ihaleyle satışa çıktığı yönünde” dedi.

MAHALLELİ SATIŞIN DURDURULMASINI İSTİYOR

Mahalle halkımız buranın kendilerinin kullanabileceği şekilde devir ve tahsisini talep ettiğini de sözlerine ekleyen Tezcan,

“Söz konusu alanın satış ihalesi derhal durdurulmalıdır. Köylümüzün 50 yıldır kullandığı, park yapalım dediği yere, bakanlığın olmaz demesi kabul edilebilir gibi değildir.

Sosyal, kültürel, toplanma ve eğlence yeri, gençlerin sportif faaliyetlerini yapacağı spor sahası ve çocuk parkı olarak düzenlenmesini istediği yerin rant uğruna ellerinden alınması kararından vazgeçilmelidir. CHP olarak konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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