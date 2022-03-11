Muğla’da kar, Marmaris’te bahar

Muğla merkez ve yüksek kesimdeki bölgelerine kar yağarken Marmaris ilçesinde ise bahar havası devam ediyor.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe ile birlikte diğer yüksek kesimdeki ilçelerine dün gece yağan kar etkili oldu. Marmaris'e 30 kilometre uzaklıktaki Sakar Dağı'na da lapa lapa kar yağarken Marmaris'te hava sıcaklığı 12 derecenin altına düşmedi. Vatandaşlar sahillere inerek güneşin keyfini çıkardı.

Menteşe Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün akşam etkili olan kar yağışının ardından gece boyunca TOKİ, Karşıyaka ve Sekibaşı Mahalleleri, Menteşe Evleri ve şehir merkezinde buzlanma olan yollarda tuzlama çalışması yaptı. Menteşe Belediyesi'ne, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Jandarma Komutanlığı'na gelen ihbarlara göre tuzlama çalışmaları belediye ekiplerince günün ilk ışıklarına kadar sürdü.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA SIKINTI YARATMADI

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz ilçede dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli bir şekilde kent merkezinde karla mücadele çalışmalarına başladı.

Ekiplerimiz özellikle buzlanma nedeniyle tehlike oluşturabilecek cadde ve sokaklarda sabaha kadar kontrollerini yaparak, tuzlama çalışmalarında bulundu. Kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşayan vatandaşlarımız belediyemizin 0 252 214 48 80 numaralı çağrı merkezini arayabilirler” dedi.

MARMARİS’TE BAHAR HAVASI

Muğla'da yaşanan kar ve soğuğa karşılık Marmaris ilçesinde ise güneşli hava yaşanıyor. Badem ağaçlarının çiçek açtığı, vatandaşların güneş karşısında sahile inerek günü değerlendirdiği gözlemlendi.

ÇEŞME’DE KAR YAĞDI

Çeşme’nin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışı nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu’nun Zeytinlik mevkisi beyaza büründü. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri otoyolda tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı. Kayganlaşan otoyolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Ekiplerin küreme ve tuzlama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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