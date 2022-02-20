Marmara ve Ege’de korkutan depremler! Son depremler…

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da Saat 22.47'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden kısa bir süre sonraysa bu kez Marmara sallandı. Tekirdağ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Muğla akşam saatlerinde depremle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem Ege denizinde meydana geldi.

Merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Saat 22.47’de meydana gelen depremin derinliğinin 29.26 olduğu belirtildi.

BU KEZ MARMARA SALLANDI

Ege’deki depremden kısa bir süre sonra bu kez Marmara sallandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Tekirdağ’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Şarköy olan deprem saat 23.20’de meydana geldi. Yerin 7.00 km derinliğinde olan depremle ilgili AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

“Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20’de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Tekirdağ. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.”

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER