Muğla’da korkutan deprem! Son depremler…
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 20.47’de merkez üssü Muğla’nın Ula ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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