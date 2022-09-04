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Muğla’da korkutan deprem! Son depremler…

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 20:57 - 04 Eylül 2022 Güncellenme:
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Muğla’da korkutan deprem! Son depremler…

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 20.47’de merkez üssü Muğla’nın Ula ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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