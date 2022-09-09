Muğla’da orman yangınına sebep olanlar yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde attıkları maytap sonucu çıkan ve 5 dönüm alanda 60 civarında 50 yıllık meşe ve çam ağaçlarının yanmasına neden olan 4 kişi yakalandı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Dalaman İlçesi Kargınkürü Mahallesi Kıryer Mevkiinde 8 Eylül günü saat 18.10 sıralarında başlayan orman yangını Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası 5 dönüm ormanlık alan ve yaklaşık 60 adet elli yıllık meşe ve çam ağacı zarar gördü.

İl Jandarma Komutanlığınca olayın şüphelerinin tespiti ve yakalanması maksadıyla oluşturulan özel ekip tarafından yapılan araştırma ve inceleme sonucu bölgede şüpheli olarak değerlendirilen araç tespit edilmiş, bahse konu araç kısa sürede ele geçirilerek, araç içerisinde F.Ç., M.V., A.A. ve Y.D. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar satın aldıkları maytapları aracın camından dışarıya atmak suretiyle yangına sebebiyet verdiklerini itiraf etmeleri üzerine gözaltına alındılar.

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