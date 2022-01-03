Muğlalı çevreciler Gökova’da yine kazandı

MUÇEP Gökova Meclisi, Muğla'nın Ula ilçesi Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde "Nitelikli Doğa Koruma Alanı" statüsündeki alanda yasalara aykırı olarak Süzer Holding tarafından yerleştirilen 14 adet karavanın 2021’in son gününde kaldırıldığını açıkladı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi, 2020 tarihinde başlattığı “Süzer Holding Gökova'dan elini çek!” kampanyasının mutlu sona ulaştığını açıkladı. Açıklamada, “Ula ilçesi Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde ‘Nitelikli Doğa Koruma Alanı' statüsündeki alanda yasalara aykırı olarak Süzer Holding tarafından yerleştirilen 14 adet karavan 2021'in son gününde kaldırıldı” denildi.

2020 yılında Gökova sulak alanını tahrip eden bu işgal eylemi bölge halkı tarafından yoğun tepki çekmişti. MUÇEP Gökova Meclisi olarak karavanların yerleştirildiği alanda 15 Ekim 2020 tarihinde bir basın açıklaması yapmış ve “Süzer Holding Gökova'dan elini çek!” ifadesi kullanılmıştı.

Sosyal medya üzerinden de karavanların kaldırılması için düzenlenen kampanya ile 500'den fazla imza toplanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ula Belediyesi'ne iletilmişti. Ula Belediyesi de bir kamuoyu açıklaması yaparak yasadışı inşaatların mühürlendiğini, para ceza uygulandığını, belediye encümeninde yıkım kararı alındığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.

KİTESURF ALANINDAKİ KAÇAK BUNGALOVLAR DURUYOR

MUÇEP Gökova Meclisi açıklamasında, “Ula Belediyesi'nin aldığı kararın nihayet uygulanarak işgale son veriliyor olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak şunu belirtmemiz gerekiyor ki, Gökova sulak alanında işgaller bununla sınırlı değil ve tahribatlar durmuyor. Yaptırım uygulanmamasından cesaret alan işgalciler her geçen gün Gökova sulak alanını biraz daha doldurarak kullanım alanına dönüştürüyor, koruma altında olması gereken flora ve fauna yok ediliyor.

Akçapınar sahilinde kitesurf sporunun yapıldığı alanda inşa edilen 6 adet kaçak bungalov için şikayetlerimiz sonucunda 31 Temmuz 2019 tarihinde Ula Belediyesi tarafından yıkım kararı alınmış, ancak 2,5 yıl geçmesine rağmen hala uygulanmamıştır. Açıkça görev ihmali olan bu tutum karşısında suç duyurusunda bulunulması sonucunda nihayet adım atılmış, ancak bungalovların kaldırılması yerine plaj üzerinde yerleri değiştirilerek sanki kaldırılmış gibi tutanak tutulmuştur.

Belediye bu tutumu ile yasaya aykırı yapılaşmaya yol vererek bir kez daha görevini kötüye kullanmıştır” denildi.

“BU HUKUKSUZLUKLARA DAHA NE KADAR İZİN VERECEKSİNİZ?”

Ula Belediyesi ve Muğla Valiliği'ne bir kez daha seslendiklerini belirten açıklamanın devamı şöyle:

“Bu hukuksuzluklara daha ne kadar izin vereceksiniz? Süzer Holding'in karavanları kaldırılırken ortaya konan irade neden Akçapınar sahilinde ortaya konulamıyor? Şunun iyi bilinmesini isteriz ki, her şey kamuoyunun gözü önünde gerçekleşiyor ve tuzun koktuğu noktaya geldik. Artık yasaları uygulayın ve işgallere son verin. Bu vesile ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı'na 2 yıl önce sivil toplum örgütleri olarak verdiğimiz dilekçeyi de bir kez daha hatırlatmak ve çağrımızı yenilemek istiyoruz:

Gökova Sulak Alanı gerçekten korunabilmesi için ‘Kesin korunacak hassas alan' statüsüne alınsın. Zira uluslararası sözleşmelerle korunması gereken bu alanda biyolojik çeşitliliği yok eden uygulamalara izin vererek iklim değişikliği ile mücadele edildiği, hele bu konuda ülkemizin dünyada öncü olduğu iddiası, doğayı seven insanlarda ancak acı bir gülümsemeye yol açabiliyor.

MUÇEP Gökova Meclisi olarak yeni yılın tüm insanlığın başka bir dünya olmadığının farkına vardığı ve doğanın korunması için kararlı adımların atıldığı bir yıl olmasını diliyoruz.”

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