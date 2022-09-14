Muğla’nın Ula ilçesinde orman yangını

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Ataköy mevkisinde yerleşim yerlerine yakın alanda dün gece yangın çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Kozlukuyu yakınları Ataköy Mevkii'nde dün gece yarısı başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer, 25 teknik personel ve 15 orman muhafaza memuru ile 100'ün üzerinde orman işçisi müdahale ederken çevre il ve ilçelerden takviye ekipler istendi.

Sarp ormanlık ve kayalık bölgede devam eden yangın rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle kontrol altına alınamazken, sabah erken saatlerden itibaren uçak ve helikopterler devreye girdi.

Yanan ormanlık alanların Gökova manzaralı olması dikkat çekti. Bazı köylülerin bölgede yangının büyümesine ve yerleşim yerlerine doğru yayılmasına karşı önlem almaya çalıştığı kaydedildi. Bölgede çalışmalar jandarma ve polislerin denetiminde sürdürülüyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Şu an için bölgede herhangi bir tahliye söz konusu değil. İnşallah ekipler hava aydınlanınca yangını kontrol altına alır” dedi.

İlginizi Çekebilir İşte israfın fotoğrafı: Yerli ve milli yangın söndürme filosu yıllardır yerde bekliyor