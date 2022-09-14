Abone Ol

Muğla’nın Ula ilçesinde orman yangını

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Ataköy mevkisinde yerleşim yerlerine yakın alanda dün gece yangın çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 05:39 - 14 Eylül 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Kozlukuyu yakınları Ataköy Mevkii'nde dün gece yarısı başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

FOTO: SÖZCÜ

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer, 25 teknik personel ve 15 orman muhafaza memuru ile 100'ün üzerinde orman işçisi müdahale ederken çevre il ve ilçelerden takviye ekipler istendi.

FOTO: AA

Sarp ormanlık ve kayalık bölgede devam eden yangın rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle kontrol altına alınamazken, sabah erken saatlerden itibaren uçak ve helikopterler devreye girdi.

FOTO: AA

Yanan ormanlık alanların Gökova manzaralı olması dikkat çekti. Bazı köylülerin bölgede yangının büyümesine ve yerleşim yerlerine doğru yayılmasına karşı önlem almaya çalıştığı kaydedildi. Bölgede çalışmalar jandarma ve polislerin denetiminde sürdürülüyor.

FOTO: AA

Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Şu an için bölgede herhangi bir tahliye söz konusu değil. İnşallah ekipler hava aydınlanınca yangını kontrol altına alır” dedi.

İşte israfın fotoğrafı: Yerli ve milli yangın söndürme filosu yıllardır yerde bekliyor İlginizi Çekebilir İşte israfın fotoğrafı: Yerli ve milli yangın söndürme filosu yıllardır yerde bekliyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ataköy Muğla orman yangını yangın