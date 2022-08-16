Muhalefet eleştiriyor, iktidar durmuyor: 5.7 milyarlık bir gizli ihale daha

AKP gözde müteahhitleri Makyol ve Kalyon'un alt şirketi İspa ortaklığına 5.7 milyarlık karayolu yapım işini kimselere duyurmadan, gizli saklı ihaleyle verdi.

Fırat FISTIK

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Şile-Ağva ve Ağva-Kandıra otoyollarında yapım işi için 6 Temmuz'da kamuoyunda ‘adrese teslim' olarak bilinen 21/b usulüyle ihale yapıldı.

Kamuya duyurulmayan ihaleye özel olarak davet edilen 4 şirket teklif verdi. İhaleyi 5 milyar 763 milyon 403 bin 909 lira bedelle Makyol ve İspa ortaklığı kazandı.

İhaleyi, muhalefet tarafından ‘5'li çete' olarak anılan şirketler arasında bulunan Makyol ile birlikte Kalyon’un alt şirketi İspa aldı.

Sözleşmeye göre 15 Ağustos'ta başlayan ve 300 gün sürecek iş, 10 Haziran 2023'te son bulacak. Bu şirketlerin kasasına bir yıldan az sürede 6 milyar liraya yakın para girecek.

KÖPRÜ, HAVAALANI İHALELERİNİ DE ALMIŞTI

Makyol'un yönetim kurulunda Mehmet Ali Çebi, Savaş Çebi, Arzu Abas, Saffet Çebi ve Adnan Çebi yer alıyor.

Makyol yine bir ortakla birlikte 2021'de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği FSM Köprüsü'nün askı halatları değişim işini 508 milyon liraya almıştı.

Daha sonra iptal edilen Sabiha Gökçen Havaalanı ikinci pist ihalesi de 1 milyar 397 milyona yine aynı şirkete verilmişti.

Osmangazi Köprüsü de 1,2 milyar dolara Makyol'un da içinde yer aldığı konsorsiyuma verilmişti.

Şirket, AKP döneminde İBB ihalelerinin de gediklisi olmuş, bu ihalelerden milyarlarca lira kazanmıştı.

KILIÇDAROĞLU: “TARİHİNİN EN BÜYÜK KAYNAK TRANSFERİ”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak transferini yaşıyoruz. Büyük ihalelere çağırıyorlar, sana verdim diyor ihaleyi. Kanunların hiçbir önemi yok. Biz bunlara beşli çete diyoruz” demiş, bazı aracılar yoluyla 5'li çete olarak anılan şirketlerden Kılıçdaroğlu'na görüşme daveti geldiği basına yansımıştı.

Kılıçdaroğlu bunun üzerine de “5’li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın” açıklamasını yapmıştı.

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2005-2022 yılları arasında Makyol ve Kalyon'un da içinde bulunduğu 11 şirketin aldığı 444 ihalenin sadece yüzde 19'unun açık ihaleyle yapıldığını açıklamıştı.

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