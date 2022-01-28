Muhalefet partilerinden ortak açıklama

Millet İttifakı’nın başını çektiği 6 siyasi parti Kütahya’da ortak basın açıklaması yaptı. Doğalgaza yüzde 50, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25, elektriğe yüzde 130’a varan zam yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Bizler muhalefet partileri olarak ülkemizin bu koşullarda yoksulluğa, ekonomik yıkıma, kurumların yok edilmesine, tüm kararların tek kişi tarafından alınarak hukukun yok sayılmasına razı değiliz" ifadelerine yer verildi.

Kemal ATLAN

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Kütahya’da muhalif partilerin düzenlediği basın açıklamasında, yaşanan ekonomik krize, kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesine, işsizliğe tepki gösterdi.

6 MUHALİF PARTİ KATILDI

Kütahya’da, CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, İYİ Parti İl Başkanı Ali Soycan, Demokrat Parti İl Başkanı Hakkı Yağız, Gelecek Partisi İl Başkanı Serdar Seven, DEVA Partisi İl Başkan Vekili Recep Gerçek, Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkan Vekili Recep Göl olmak üzere 6 muhalif parti temsilcisi, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve partililerin katılımı ile yapılan basın açıklaması ile AKP iktidarı ve yapılan zamlara tepki gösterildi.

Muhalif Partiler adına konuşan CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, ülkede maalesef tam bir yönetim krizi yaşandığını söyledi.

Ülkenin yönetilemediğini, adeta yağmalanmakta ve savrulmakta olduğunu ifade eden Şahbaz, “Faiz sebep, enflasyon sonuç denilerek uygulanan yanlış ekonomik politikalar tam bir ekonomik türbülansa neden olmuş ve hızla yükselen döviz kurları ve Türk lirasındaki değer kaybı ile piyasalar alt üst olmuştur. Bu ekonomik dalgalanmada bir gecede milyonlarca dolar el değiştirmiş ve bu kişilerin kim olduğu meclis tarafından araştırılması Cumhur İttifakı tarafından engellenmiş kamuoyundan saklanmıştır” dedi.

HALK YOKSULLUK ALTINDA EZİLMEKTE

Stratejik kurumların özelleştirme adı altında, kamu bankası kaynakları kullanılarak yandaşlara peşkeş çekildiğini ifade eden Şahbaz, şunları söyledi;

*Kamu kaynakları yandaşa verilen ihalelerle, KOİ projeleriyle, plansız programsız projelerle yok edilmekte, her gün milyarlarca liranın nasıl hukuksuza yandaşlara aktarıldığı bilgisi ortaya çıkmaktadır.

*Ülkemizin tüm değerleri, limanları, firmaları paramızın değerinin düşmesi ile çok ucuza yağmalanmıştır. Halkımız yüksek enflasyon, gelir yetersizliği ve derin bir yoksulluk altında ezilmektedir. 2022 yılı enflasyon oranı sene başında yüzde 5 civarında olacağı hedeflenirken, bugün Merkez Bankası tarafından bu tahmin yüzde 23.2’ye yükseltilmiştir.

*2021 yılı TÜİK tarafından açıklanan resmi rakamları yüzde 36,08 ile dokuz Avrupa ülkesinin toplam enflasyon rakamlarının üzerinde olmuştur. Ayrıca bu oran bağımsız kuruluşlar tarafından yüzde 82,81 olarak açıklanmıştır.

*Artık kurumlara güven de kalmamıştır. Halkımız çarşı pazarda gerçek enflasyonu yaşamakta, açıklanan verilerin ne kadar gerçekçi olduğunu bilmektedir.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 25’İN ÜZERİNDE

Tarım için en stratejik üretim merkezleri olan gübre fabrikalarının özelleştirilmesi ile gübrede dışa bağımlı hale gelindiğini ve gübre tedariki piyasa koşullarına terk edildiğini vurgulayan Şahbaz, tarlasına gübre atamayan, artan mazot fiyatları nedeniyle tarlasını sulayamayan çiftçilerin, yeterli ürün alamadığını söyledi.

Bugün insanların artan gıda fiyatları nedeniyle artık sofralarına bir tas yemek koyamaz hale geldiğini ifade eden Şahbaz şöyle konuştu:

*Her gün açız diyerek feryat eden insanlarımızın çığlıkları hayatımızı doldurmaktadır. İnsanlarımız artık temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiş ve açlık baskısı altında yaşamaktadır.

*İşsizliğin, gelir azlığının halkımızı kasıp kavurduğu bu dönemde asgari ücret neredeyse kural haline gelmiştir. Resmi rakamlarla OECD ülkeleri arasında en fazla işsizlik oranı Türkiye'de yaşanmaktadır. Genç işsizlik oranı yüzde 25'in üzerindedir.

*Eğitim almak isteyen gençlerimiz yeteri yurt olmadığı için fahiş fiyatlarla özel yurtlarda barınmak zorunda kalmakta veya eğitimi bırakmak zorunda kalmaktadır. İnsanlarımız kira öder gibi doğalgaz ve elektrik faturası ödemek zorunda kalmakta, karakışta soğukta ve karanlıkta yaşamak zorunda bırakılmaktadır.

*Sanayicimiz enerji girdisindeki ağır maliyetler altında ezilmektedir. Baktığımızda doğalgaza geçen yıl içerisinde 11 defa 1 ay hariç zam yapıldığını görüyoruz. Vatandaşın faturasında yüzde 47’lik bir artış var. Sanayicinin faturası tam 5,5 katına çıkmış, yüzde 450 zamlanmış.

*2022 Ocak ayı içinde sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 50, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25, elektriğe yüzde 130'a varan zam yapılmış ve yaşam maliyeti açıklanan enflasyonun kat kat üzerinde artmıştır. Her gün gelen zamlarla benzin ve mazot fiyatları 1 Aralık 2021 fiyatlarına göre yüzde 45 artmıştır.

“SANAYİCİNİN GÜCÜ KALMADI”

Doğalgaza bağlı sanayi bölgelerinde yaşanan elektrik kısıntılarına da değinen Şahbaz, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Son yaşadığımız, planlama ve altyapı eksikliğine bağlı olarak ülke tarihimizde ilk kez ortaya çıkan üç günlük sanayi doğalgazı ve elektrik kesintisi ile şehrimizde ve ülkemizde sanayi üretimi durmuştur. Bu olay çok büyük ekonomik kayıplar ortaya çıkartmış ve sanayicimizi çok zor durumda bırakmıştır.

*Özellikle ilimizde ağırlıklı olan ve fırınlarla çalışan porselen ve seramik sanayi kuruluşlarında çok büyük maliyetler oluşturmuştur. İşçiler zorunlu izne çıkartılmıştır.

*Bu kesintilerin devamı durumunda artık sanayicimizin dayanma gücü kalmamıştır. Sonunda büyük işten çıkartmalar ve telafisi mümkün olmayan üretim ve ekonomi kayıpları kaçınılmaz olacaktır.

“ELEKTRİK, DOĞALGAZ VE TEMEL GIDADA KDV SIFIRLANMALI”

Nisan ayında 45 liraya alınan ayçiçek yağının 99 liraya alabilmek için TMO önünde karda kışta uzun kuyruklar oluştuğunu sözlerine ekleyen Şahbaz, şöyle devam etti;

*Vergi aflarıyla büyük sermayeye devamlı avantaj sağlayan iktidar bütçeyi büyük oranda halktan aldığı dolaylı vergilerle oluşturmaya çalışmaktadır. Üreticiye ve sanayiciye verilen doğalgaz ve elektrikten ve ara üretim materyallerinden alınan yüzde 18 KDV ve ÖTV enflasyonu tetiklemektedir.

*Artan hayat pahalılığı karşısında ezilen halkımıza destek olunması için elektrik, doğalgaz ve temel gıda ürünlerinde KDV ve ÖTV'nin sıfırlanması zorunlu hale gelmiştir. Tüm bunların sorumlusu 20 yıldır bu ülkeyi tek başına yöneten AKP ve tek adam rejimi, saray iktidarıdır.

*Artık sorumluluktan kaçmak için hiçbir bahaneleri kalmamıştır. Ülkemizin bu yönetim ile kaybedecek bir günü bile yoktur. Hemen erken seçime gidilmelidir.

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