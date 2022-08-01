Muharrem İnce: Bu ülkede en ucuz ekmeği ben yedireceğim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye’nin her yerinde geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığının konuşulduğunu belirterek, “Buğdayın ana vatanı olan ülkemizde Ukrayna’dan gelecek gemileri bekliyoruz. Bu ülkede en ucuz ekmeği ben yedireceğim. Ülkemizde ekmek alamayacak insanlar var." dedi.

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Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Daha sonra esnafları gezen İnce dert dinleyerek halkın ekonomik durumunu sordu.

ÖNCE ÇARŞI PAZAR GEZDİ

Fethiye'deki salgın öncesi ve günümüzdeki ekonomik koşulları hakkında bilgiler alan İnce, ülkenin ekonomik gündemi üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Fethiye'de sırasıyla Halk Evi, Paspatur Çarşısı, Cumhuriyet Sokak, Balık Hali, Çarşı Caddesi ve kordon boyundaki esnafları ziyaret eden Muharrem İnce, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Çok sayıda fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların ricasını da kırmayan İnce, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Önümüzdeki süreçte genel seçimin yapılacağını vurgulayan Muharrem İnce, tüm Türkiye'yi karış karış gezdiğini; vatandaşlar ve esnafların sorunlarını dinlediğini belirtti.

“DEMİR YIĞINI EYFEL KULESİ KADAR TURİST ÇEKEMİYORUZ”

Esnafları dinledikten sonra gerçekleştirilen toplantıda konuşan Muharrem İnce turizmle ilgili olarak , “Herkes şunu bilmeli ki yataklarımız temiz, sunduğumuz hizmet kaliteli, ulaşım kolay olursa tabii ki turizm bundan yararlanıp güçlenir. Ama ilk düğme odaların temizliği, kumsalın taneleri değildir. Turizmde ilk düğme mahkemeler ve yargınızın düzgün olması. Bunlar düzgün olmazsa turizm düzelmez. Bir demir yığını Eyfel Kulesi, Türkiye'ye gelen kadar turist çekiyorsa, eğer Türkiye bir demir yığını ile mücadele edemiyorsa bunda bir iş vardır. 5 yıldızlı turizm için 5 yıldızlı yargı ve mahkeme gerekir” dedi.

“BU ÜLKEDE EN UCUZ EKMEĞİ BEN YEDİRECEĞİM”

Muğla'da turizmin yanında aynı zamanda tarımın da olduğunu sözlerine ekleyen İnce, “Tarım kanunu bir çıkardıklarını söylüyorlar. Evet 2006'da bir kanun çıkardınız, ‘milli gelirin yüzde biri tarıma ayrılacak' dediniz ama kendi çıkardığınız kanuna uymuyorsunuz. Her gün bir ilde ekmeğe zamla uyanıyoruz. Ekmek 4 TL. Daha önce söyledim ‘ekmek 10 TL olacak' dedim. ‘Dolar 10 TL olacak' dedim. MİT İnce'yi incelesinler nereden biliyor diye. Olabilecekleri göstergelerden tahmin ediyorum. Buğdayın ana vatanı olan ülkemizde Ukrayna'dan gelecek gemileri bekliyoruz. Bu ülkede en ucuz ekmeği ben yedireceğim. Ülkemizde ekmek alamayacak insanlar var. Tüm cumhurbaşkanı olmak isteyenlere sesleniyorum. Ben yedireceğim diyorum ve hepsini kendisine güveneni istedikleri kanalda konuşmak istiyorum” diye konuştu.

“HERKES KAN AĞLIYOR”

Türkiye'nin her yerinde geçim sıkıntısı ve hayat pahlılığının konuşulduğunu dabelirten Muharrem İnce şöyle sürdürdü:

“Bunu Erdoğan çözemez. En büyük sorun Erdoğan'ın kendisi. 6'lı masa bir araya gelecek, Ali Babacan direksiyona geçecek, Türkiye uçacak. Aklınıza şaşayım. Babacan daha önce orada değil miydi? Benim eski partim Suriyelileri gönderecekmiş. Suriyelileri gönderecekmiş. Tilkiyi kümese bakan yapıyorlar. Yeni bir yol ve seçenek gerekir. Biz inandığımızı yapıyoruz. Doğru bir yoldayız. Türkiye'yi karış karış gezip gerçekleri anlatacağız. Bizim tarafımız belli. Sayın Erdoğan'ı hayretler içinde dinmiyorum. Herkesin altında birer araba olduğunu yalan söylüyor. Ülkemizde 14 milyon otomobil var. Suriyeliler ile birlikte nüfus 90 milyon. 14 milyon otomobilin içinde 2-3 tane aracı olanları da düşün 10 milyondur. Otomobili olanlar depoyu nasıl dolduracak. Servet oldu. İdareli git diyor. Merkez Bankası, Ocak ayında enflasyonu 23,2 olacak diye açıkladı. Nisan ayında 60,4 olacak deyip sürekli hedef yükselttiler. Sizin bir şirketinizin genel müdürü olsa ona yönettirseniz ve bu yanılgıları yapsa hiçbir hedefi tutmasa bu kişiyi işten atmazsanız görevden atmaz mısınız? O genel müdürü de patronu da işten atmak gerekir. Demokraside sandıktan atmakla oluyor bu iş. Erdoğan 2002 de devir aldığında enflasyon yüzde 29 iken inanıyordum. Bugün yüzde 79'a inanmıyorum. Suriyeli ve Afgan sorunlarımız da yoktu.”

“BURADAN NASIL ÇIKACAĞIZ?”

En ilkeli, en dik duruşlu ve omurgalı parti olduklarını, Muğla'da da Diyarbakır'da da aynı sözü söylediklerini belirten İnce şu ayrıntıları verdi:

* Kıvırmak yok. Bakış açımız net. Atatürk vazgeçilmezimizdir. Ama'sı fakatı yok.

* Cumhuriyetin laik demokratik hükümetini, başkenti, dili ve bayrağını tartışmayız, tartıştırmayız.

* Anayasanın ilk 4 maddesini tartışıyorsanız istersek bir oy alalım biz yokuz.

* Cem evlerini tanıyacağız.

* Azerbaycan'a siyah yardımında iktidara destek vereceğiz.

* Eğitimi tarikatlara bırakmayacağız.

* Çocuklara tecavüz varsa, sarkıntılık varsa tarikatların tabii ki kıvırmadan üzerine gideceğiz.

* Meclisin yetkisini gasp ettirmeyeceğiz.

* Ortaklarımız ne derse desin İstanbul sözleşmesine katılacağız.

* Üniversitelerde mezuniyet töreni ve hipokrat yemininden korkuyoruz. Ben cumhurbaşkanı olduğumda rektorü ben seçmeyip okulda hocaların seçtiklerini onayacağım.

* Sığınmacıları geri göndereceğiz.

* Hiçbir siyasi partilerle konuşmayıp gizli ittifak kurmayacağız.

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