Muharrem İnce’den Bakan Nebati’ye ‘cahil’ benzetmesi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati’nin geçtiğimiz günlerde yabancı yatırımcılara yönelik söylediği, "Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz" ifadelerini hatırlatarak, “Cahil olduğu için ‘Arkamızda Erdoğan var, buyurun gelin diyor’. Gelecek olan da gelmez, kaçar gider. Türkiye bunu hak etmiyor.” dedi.

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Memleket Partisi Genel başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığını açmak için Manisa'ya geldi. İnce, il başkanlığı açılışı öncesi Manisa Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenleyerek hem iktidarı hem de muhalefet partilerini eleştirdi.

MİLLET İTTİFAKI'NA YÜKLENDİ

Basın toplantısında ilk olarak Millet İttifakı’na yüklenen İnce şu ifadeleri kullandı:

“6 parti bir masa etrafında toplandı. Bir mutabakat metni imzaladı. O 6 partiden birinin genel başkanı geçen gün bir açıklama yaptı. Dedi ki ‘Ergenekon, Balyoz kumpas davalarını yeniden açacakmış. Yani Silivri zindanlarında insanlara işkenceleri yarım bırakmışlar demek ki, mantık bu. Yani benim vicdanım elvermez. Ben bunu kabul etmiyorum. Bunu diyenle masaya oturanlar o kana ortak olurlar. Biz buna ortak olmayız, olmayacağız da. Duruşumuz olacak. Baktıkları zaman bunlar ilkeli diyecekler.”

“MUTFAK YANIYOR, TENCERE YANIYOR”

Türkiye'nin zor günler geçirdiğinin altını çizen İnce, semt pazarlarda her ürünün ateş pahası olduğunu vurgulayarak, “Martın başında patates 2-3 liraydı, patates 9 lira olmuş. Mutfak yanıyor, tencere yanıyor. Geçinemiyoruz, kimse geçinemiyor. Bunun sonu kıtlık ve açlıktır. Üretmeyen bir Türkiye. Bu iktidarda bu muhalefette sorunu markette zannediyor. Biri stokçular diyor, biri marketlere mektup yazıyor. Sorun markette değil, tarlada, ahırda, gübrede” diye konuştu.

“SURİYELİ SIĞINMACILARI BİZ GÖNDERECEĞİZ”

İktidarın dış politikasını da eleştiren İnce, Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini dile getirerek şöyle konuştu: “5 milyon sığınmacı var, göndereceğiz bunları kardeşim. Erdoğan göndermeyecekmiş, Memleket Partisi gönderecek. Burası Türkiye Cumhuriyeti, yağma Hasan'ın böreği değil burası. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Ermenistan, Fransa, Rusya ile ilişkilerini düzeltiyor. Ben niye barıştı demiyorum, barışması doğrusu. Bunların hepsi ile barıştın da Esad'la niye barışmadın? Türkiye Cumhuriyetinin dış politikası senin ruh haline göre mi şekillenecek? Asıl barışman gereken Esad, barışacaksın sonra da Suriyelileri nasıl göndeririz diye çalışmalar yapacaksın. Hepsiyle barıştın da niye Esad'la barışmadın diyorum” dedi.

“UTANILACAK BİR DURUM”

Yurtdışından ithal edilen buğday ve ayçiçeği yağına da dikkat çeken İnce, “Utanılacak bir durum. Buğdayın anavatanı Türkiye. Ukrayna-Rusya savaşıyor, biz Ukrayna'dan Rusya'dan gelecek gemileri bekliyoruz. Müjde gemiler yola çıktı, müjde İstanbul boğazına yaklaştılar. Bu neyin müjdesi? Savaşan ülkelerden buğday, ayçiçeği yağı alıyorsun. Sevinilecek bir durum değil, utanılacak bir durum. Nisan sonunda süt ürünlerine gelecek zamları göreceğiz. Süt inekleri kesime gidiyor, vatandaş süt ineğini kestiriyor. Bir kilo süt bir kilo yem almıyor” dedi.

BAKAN NEBATİ'YE ‘CAHİL' BENZETMESİ

Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz günlerde yönelik yabancı yatırımcılara yönelik söylediği, “Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz” ifadelerini hatırlatan İnce, konuşmasını son olarak şu sözlerle noktaladı:

“Korkmayın diyor, arkamızda Cumhurbaşkanı var diyor. Bunu dediği zaman tüm yatırımcılar kaçar. Demek ki bu ülkede hukuk yok, adalet yok. Erdoğan bugün arkanda durur, yarın karşında durur. Cahil olduğu için ‘Arkamızda Erdoğan var, buyurun gelin diyor'. Gelecek olan da gelmez, kaçar gider. Türkiye bunu hak etmiyor. İktidar ve küçük ortağı seçim yasasını değiştirerek bir takım hamleler yaparak önümüzdeki seçimi kazanmayı düşünse de gitmesi kesinleşmiş bir iktidarı hiçbir seçim kanunu kurtaramaz. Abbas yolcu, bunlar gidecek. Ama bunlar giderken emin olun birbirine hiç benzemeyen, sırf problem çıkmasın diye ayrıntıları konuşmayan, Atatürk demeyeyim bu kızar, dostlar alışverişte görsün diyenler de 6 ayda dağılır. Hepsi eski bunların, iktidar da eski muhalefet de eski. Yepyeni bir parti var, Memleket partisi.”

İnce Öğretmenevi'ndeki basın toplantısının ardından partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirerek daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

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