Muhtar, halkın yoksulluğunu böyle anlattı: Eskiden erzak dağıtanlar, bugün yardım almaya başladı

Seçim bölgesi Bursa'da esnaf ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyen CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'a Osmangazi Kırcaali Mahallesi Muhtarı Şerif Akgün, "Bugüne kadar bize erzak getiren, yardım dağıtan insanlar bugün bizden erzak almaya geliyorlar. Vatandaşın durumu çok kötü" diye dert yandı.

Halil ATAŞ

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Seçim bölgesi Bursa’da çarşı-pazar gezerek esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın ziyaret ettiği Osmangazi’ye bağlı Kırcaali Mahallesi Muhtar Şerif Akgün’ün alım gücü düşen vatandaşlar hakkındaki çarpıcı sözleri dikkat çekti.

“ESKİDEN ERZAK DAĞITAN İNSANLAR ŞİMDİ YARDIM ALMAYA BAŞLADI”

Muhtar Akgün, ekonomideki kötü gidişata işaret ederek, “Bugüne kadar bize erzak getiren, yardım dağıtan insanlar bugün bizden erzak almaya geliyorlar. Vatandaşın durumu çok kötü. Bu sene talepler çoğaldı. Vatandaş geçinemiyor” diye konuştu.

Muhtarın söyledikleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Aydın, “Muhtarın söyledikleri ekonomideki kötü gidişatı bir kere daha gözler önüne serdi” ifadelerini kullandı.