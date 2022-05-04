Muhtara pankartlı tepki: İkizköy satılık değil

Muğla’nın Milas ilçesinde yaklaşık 300 gündür Yeniköy Kemerköy Enerji A.Ş.’nin Akbelen ormanları ve zeytinlik alanlarda maden ocağı açmasını engelleyen İkizköylüler, muhtarın termik santral adına toplantı yapmasına tepki gösterdi. Katılımın çok az olduğu toplantıda İkizköylüler, “İkizköy satılık değil” pankartı açtı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşık 300 gündür Yeniköy Kemerköy Enerji A.Ş.'nin Akbelen ormanları ve zeytinlik alanlarda maden ocağı açmasını engelleyen İkizköylüler bugün köy meydanında termik santral adına toplantı yapmaya çalıştığı belirtilen İkizköy Muhtarı Muhsin Bilge'ye sert tepki gösterdi.

TOPLANTI İLGİ GÖRMEYİNCE YAPMADILAR

Muhtar Bilge'nin düzenlediği toplantıya çok az kişi katılırken, İkizköy Çevre Platformu üyeleri ve köylüler ellerinde “İkizköy satılık değil” pankartı ile toplantıyı protesto etti. Muhtar Bilge toplantıyı yapmadan alanı terk etti.

İkizköy Çevre Platformu Sözcüsü aktivist Deniz Gümüşel yaptığı açıklamada İkizköylülerin üç yıldır satmadığı tarım arazilerini almak için santral yönetiminin yeni bir atağa geçtiğini belirterek “İkizköy Muhtarı Muhsin Bilge aracılığı ile köylülere ulaşmaya ve pazarlık yapmaya çalışan şirkete İkizköylüler cevabı toplantıya katılmayarak verdiler. Muhtar, dün (3 Mayıs Salı) akşam üstü köy camisinden hoparlörle yapılan anonsta, bugün saat 12’de köy meydanında kamulaştırma ile ilgili bir toplantı yapacağını duyurdu. Toplantı saatinde köy meydanında sadece İkizköy’de yaşamayan ama arazileri bulunan 3 aileden ve muhtarın akrabalarından çok az bir katılımın olduğu gözlendi” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZIN VE TORUNLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN KÖMÜRE DUR DEMELİYİZ”

Gümüşel, İkizköy Çevre Komitesi temsilcilerinin ellerinde “İkizköy satılık değildir” pankartı ile meydana geldiğini, muhtarın da sinirlenerek toplantı yapmayacağını söylediğini anlattı. Gümüşel açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Komite temsilciler ise doğrudan toplantıya gelen küçük grupla konuşarak, neden arazileri satmak istemediklerini ve mücadelelerini anlattı. Artık İkizköy’de oturmasanız da bu topraklar hepimizin.

* Burada kömür madeni ve santral işletildikçe hiçbirimiz buranın neden olduğu tozdan, hastalıktan, iklim değişikliğinden muaf değiliz. Bu kömür belası hepimizin yaşamını etkiliyor.

* Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için kömüre dur demeliyiz. Bu topraklar, bu ağaçlar hepimizin, zeytinler hepimizin kutsalı. Korumak borcumuz.

Muhtarın, şirket adına pazarlık yapmak için düzenlediği toplantı ise protestolar nedeniyle yapılamadı.