Muhtardan sendika başkanına dayak

Kahramanmaraş'ta AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'a sosyal medya hesabından eleştiri yorumu yapan sendika başkanı Kemal Yusuf Aydın'ın, AKP'li olduğu belirtilen muhtar ve üç kişi tarafından dövüldüğü ileri sürüldü.

Ahmet KAYA

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Hürriyetçi Sağlık Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Kemal Yusuf Aydın, sosyal medya hesabından AKP Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'a Afşin İlçesi'nde seçim dönemi temeli atılan ancak daha sonra çivi bile çakılmayan Sevin Göleti ile ilgili bir eleştiride bulundu.

Aydın, sosyal medya paylaşımında, Ünal’ın Ankara'da muhtarlarla yaptığı toplantıya atıfta bulunarak, “Sayın Vekilim umarım muhtarları Ankara'da sıkıştırmadınız. Afşinli bir vatandaş olarak Sevin'e yapılacak göleti ne yaptınız? Sevin'in 7 muhtarı bu konuyu dile getirdi mi sizlere? Hani her seçim döneminde gelip Sevin'e temel attığınız gölet var ya. 20 senede 5 defa gelip gölet temeli attığınız Sevinli muhtarlar bu konuyu dile getirmişlerdir umarım ifadelerini kullandı.

MUHTARDAN ÜNAL’I SAVUNMALI YANIT

Aydın'ın bu mesajına Afşin'in Alpaslan Mahallesi muhtarı Aziz Kır, “Siz sendikacıları böyle istişare toplantılarına çağırınca sıkıştırıyorlar mı? İşini layıkıyla yapan bir muhtarı hiç kimse sıkıştıramaz. Artık üslubuna dikkat et. Hiçbir muhtar senin gibi nerede menfaati varsa oraya dönmüyor. Herkes layıkıyla görevini icra etmeye çalışıyor” diye yanıt verdi.

Bu kez Sendika Başkanı Aydın, Alpaslan Mahallesi Muhtarı Kır'ın yanıtına, “Aziz Kır hayırdır üslubuna dikkat etmek ne olur ki? Bence sen kendini ve haddini aşma. Muhtar akıllı ol. Yorumu da sana yapmadım. Kendini bil. Ağzını topla konuş” diye cevap verdi.

KAFASINA YEDİ DİKİŞ ATILDI

Yazışmanın ardından daha önceden tanıdığı Alpaslan Mahallesi Muhtarı Aziz Kır'ın telefonla arayarak, yazdığı yorumun kendisiyle alakası olmamasına rağmen neden cevap verdiğini sorduğunu söyleyen Hürriyetçe Sağlık Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Kemal Yusuf Aydın iddialarını şöyle sürdürdü:

– Bana ağza alınmayacak küfürler etti. ‘Neredesin, geliyorum' dedi. Ben de adresimi verdim. Yarım saat sonra 3 kişiyle geldi. Ellerine ne geçirdilerse onunla kafama vurup evimin önünde darp ettiler. Hastaneye gittim. Kafama yedi dikiş atıldı. 7 gün iş göremez raporu verildi ve kendilerinden şikayetçi oldum. Bana saldıranlar, Mahir Ünal'a bir vatandaş olarak yaptığım yorumdan dolayı saldırdı.

– Muhtar AKP'li Aziz Kır, yanındakiler ise AKP'li olarak bilinen Kemal Karatut, Osman Karakuş ve olaydan sonra ortadan kaybettirilen bir gençti. Zaten emniyet güvenlik kameraları görüntülerini aldı. Bu kişinin kim olduğu da ortaya çıkar. Bu kişi bana sandalye ile vurdu. Durumu Vali Bey'e de anlattım telefonda. Şikayetçi oldum. Artık muhtarlar AKP'nin kabadayılığını yapıyorlar.

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