Muhtarlıklar kasa kasa icra, ceza, boşanma tebligatlarıyla doldu

Ekonomik krizle birlikte gelen hayat pahalılığı, tüm alanlardaki fahiş fiyatlar halkı çıkmaza sürüklüyor. Mahallelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen, CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, muhtarlıklara yaptığı ziyaretlerde ekonominin geldiği son noktayı gözler önüne serdi.

Mehmet SERBES

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Ekonomik krizle birlikte gelen hayat pahalılığı, tüm alanlardaki fahiş fiyatlar halkı çıkmaza sürüklüyor. Mahallelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen, sorunların her geçen gün katlandığını yerinde gören CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, muhtarlıklara yaptığı ziyaretlerde ekonominin geldiği son noktayı gözler önüne serdi.

“VATANDAŞ, AÇLIKLA TERBİYE EDİLİYOR”

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahalle Muhtarı Şahap Canoğulları ve Seyhan Mahalle Muhtarı Ersen Bahçeci ile görüşmesinde kasalara doldurulmuş ve daha çok ceza, boşanma, icrayı içeren tebligatları gören CHP'li Dr. Şevkin, “Vatandaş perişan ancak hükümet oralı bile değil. Muhtarlıklar kasa kasa icra, ceza, boşanma tebligatlarıyla doldu” dedi.

Sandıklar dolusu tebligatın dehşet verici olduğuna işaret eden Dr. Şevkin, 4 milyondan fazla insanın günlük 15 lira ile geçinmek zorunda kaldığını, muhtarlıklardaki tebligatların da bunun en önemli göstergesi olduğunu kaydetti. Muhtarların posta memuru gibi çalıştırılmasının yanı sıra ekonomik kriz nedeniyle iyice yoksullaşan vatandaşların her gün icra, ceza ve ev ekonomisinden kaynaklı şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma tebligatlarıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Dr. Şevkin, Haydaroğlu Mahallesi'nin neredeyse tamamının tebligatlarla karşı karşıya olduğunu gördü.

“TEBLİGATLAR ÇOK ARTTI”

Mahalle muhtarlığında kasalara doldurulmuş halde alıcılarını bekleyen tebligatlar eşliğinde konuşan muhtar Şahap Canoğulları, ekonomik krizin özellikle boşanma oranlarını artırdığını kaydetti.

“Yoksulluğun en önemli göstergesi bu tebligatlar” diye konuşan Canoğulları, “Tebligatlar her zaman geliyor ama son dönemlerde yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Haftada bir gelen her gün gelmeye başladı. Vatandaşın sıkıntılarını gösteriyor. Daha çok icra tebligatı var. Trafik cezaları da var. Vatandaşın durumu iyi değil. Mahallede 3-4 ay öncesine kadar ekmek kulübesinde kuyruk yoktu. Şimdi sabahın erken saatlerinde ekmek kuyrukları oluşmaya başladı. Salatalık, kabak, patlıcanı tek tek almaya başladık. Esnaf da perişan. Vatandaş alamayınca esnaf getirdiği malı geri götürmek zorunda kalıyor. Bu kasalarda gördüğünüz tebligatlar vatandaşlar tarafından alınmayanlar, bir de alınan tebligatlar var” diye konuştu.

“BOŞANMA DAVALARI ARTTI”

Seyhan Mahalle Muhtarı Ersen Bahçeci ise “Vatandaşımız zor durumda. Trafik cezası, boşanma davaları, icra dosyaları geliyor. Elektrik, su paralarını ödeyemeyen insanlar var. Her gün onlarca, yüzlerce cezalar geliyor. Ekonomik nedenlerden dolayı aile içi şiddet artıyor, boşanma davaları artıyor. Daha önce evinin önünde arabası olan insanlar gıda yardımı istemeye başladı. İşin içinden çıkamıyoruz. Geri dönüş yapamıyoruz. Eskiden 120-130 yoksulumuz vardı şimdi 700-800 aileye ulaştı. Öğrenciler okuyamıyor. Alım gücü azaldı. Pazarımızda domates 25 lira idi. İlk defa mahallemizde domatesin bu fiyata çıktığını gördüm. İnsanlar pazarda poşetlerini dolduramıyor. Sorun büyük” şeklinde konuştu.

HER YERDE AYNI MANZARA!

Seyhan ve Yüreğir ilçelerine bağlı Kocavezir Mahalle Muhtarı Fahrettin Erol, 5 Ocak Mahalle Muhtarı Hasan Can, Türkocağı Mahalle Muhtarı Osman Kaya, Şehitduran Mahalle Muhtarı Yusuf Toprak, Bey Mahallesi Muhtarı Şahin Özbingül, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Hıdır Koluman ve PTT Evleri Mahallesi Muhtarı Ali İnce'yi ziyaretinde de aynı manzarayla karşılaşan Dr. Şevkin, vatandaşın açlıkla terbiye edildiği bir sürece girildiğine işaret etti.

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