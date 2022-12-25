Mustafa Sandal istedi, Meral Akşener ‘Aya benzer’ dansı yaptı
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Büyük Kadın Buluşması'nda sahne alan şarkıcı Mustafa Sandal ile birlikte 'Aya benzer' şarkısıyla dans etti.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara’da partisinin düzenlediği ‘Büyük Kadın Buluşması’na katıldı. Etkinlik sonrasında ise ünlü şarkıcı Mustafa Sandal sahne aldı.
AKŞENER, SANDAL’IN İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ
Akşener de sahneye çıkarak Mustafa Sandal’ı tebrik etti. ‘Bir hayalim var’ diyen Sandal ise Akşener’den ‘Aya benzer’ dansını yapmasını istedi.
Bu isteği geri çevirmeyen Akşener, Mustafa Sandal’la birlikte dans etti. İkili katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Mustafa Sandal, “Sn. Meral Akşener’e Aya Benzer dansı yaptırmadı demezsiniz artık” ifadelerini kullandı.