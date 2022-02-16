Mustafa Sarıgül iktidara yüklendi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Amasya İl Binasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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Sarıgül’ün açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:

*Rusya – Ukrayna arasındaki gerilimi artıran, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı kışkırtan müdahaleye zorlayan Amerika'dır. Türkiye, Rusya ve ABD arasında seçim yapmak zorunda değildir.

*Türkiye, tavrını Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasına karşı çıkarak göstermelidir. Ukrayna halkının NATO üyesi olmak gibi bir talebi de yok. Halk geçim derdindedir.

*ABD ve Rusya çarpışıyor olan Ukrayna halkına oluyor. Filler tepişiyor, çimen eziliyor. NATO genişlemekten vazgeçmelidir. Nereye kadar genişleyecek?”

TÜRKİYE FATURALARI KONUŞUYOR

“Bizim gündemimizde, geçim sıkıntısı var. Bizim gündemimizde hayat pahalılığı var. Bizim gündemimizde faturalar var. Bizim gündemimizde, o ne dedi? Bu ne dedi? Kime dedi? Niye dedi? Yok” diyen Sarıgül, “Biz sokak siyaseti yapmıyoruz sokakta siyaset yapıyoruz. Bizim derdimiz yokluğu, yoksulluğu ve kuyruğu ortadan kaldırmak. Herkesin yapacak işi olsun, yiyecek aşı olsun. Elektrik ve doğalgaz faturaları, cepleri değil canları yakıyor. Evlere, iş yerlerine fatura ateşi düştü. Türkiye faturaları konuşuyor. Çarşı pazar cayır cayır yanıyor. Türkiye sıkıntılar içinde kıvranıyor. Dünyada fiyatlar artıyormuş, dış güçler varmış, hepsi palavra hepsi yalan. İktidarların mazeret üretme, şikayet etme hakkı yoktur. 20 yıl iktidarda kalanın hiç yoktur. Bu hayat pahalılığının, bu yüksek faturaların nedeni, sizin yanlış politikalarınızdır. Suçu başkalarına yıkmaya çalışmayın” ifadelerini kullandı.

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