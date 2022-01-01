Müteahhit ile isim benzerliği hayatını kararttı: Hem maaşına hem evine haciz geldi

PTT memuru Remzi Durmaz, kendisiyle aynı isim ve soy isme sahip olan müteahhit ile karıştırılınca başına gelmeyen kalmadı. DEDAŞ, 11 daireye ait yaklaşık 250 bin TL’lik ödenmemiş faturalar için memur Durmaz hakkında 44 adet icra kararı aldırdı. Durmaz’ın hem maaşına hem evine haciz kondu.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Diyarbakır Merkez Yenişehir mahallesinde yaşayan evli ve bir çocuk babası 53 yaşındaki PTT memuru Remzi Durmaz, 2016 yılında DEDAŞ'tan (Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.) borç tebligatı aldı. Tebligatta, Remzi Durmaz adına kayıtlı 11 adet dairenin toplamda 250 bin TL’ye yakın ödenmemiş borcu olduğu ve borcunu ödemediği takdirde hakkında icra takibi başlatılacağı bildirildi.

HATANIN GİDERİLMESİNİ İSTEDİ

Ortada bir yanlışlık olduğunu fark eden Durmaz, durumu DEDAŞ'a bir dilekçeyle bildirdi. Durmaz, dilekçesinde 11 daireye ait abone numaralarının kendisine ait olmadığını ve ortada bir hata olduğunu belirterek hatanın giderilmesini istedi.

“SEHVEN YAPILDIĞINI SÖYLEDİLER AMA…”

Remzi Durmaz, DEDAŞ ile yaşadığı sorunu anlatarak, “DEDAŞ bana gönderdiği cevap yazısında haklı olduğumu ve tebligatların sehven gönderildiğini söyledi. Hatanın düzeltildiğini söylediler. Ama yaklaşık 2 ay sonra tekrar tebligat gönderdiler. Bu sefer hem maaşıma hem de evime haciz kondu. DEDAŞ'ın avukatı ile görüştüm. ‘Aradığınız kişi ben değilim' dedim ama kendisi bana, ‘Sen değilsen git dava aç' dedi. Dava açtım. Açtığım davayı da kazandım” dedi.

YARGI YOLUNA BAŞVURDU

Devamında icranın durdurulması için yargı yoluna başvurduğunu anlatan Durmaz, “DEDAŞ'a açtığım manevi tazminat davasını da kazandım. DEDAŞ buna rağmen tebligat göndermeye devam etti. Bana gönderilen toplamda 11 tebligata itiraz ettim. İcra müdürlüğüne yaptığım itirazlar kabul edildi. Ama 2 tebligata itiraz etmediğim için sanki bunları kabul etmişim gibi oldu. Şu an maaşımdan 1500 liraya yakın bir kesinti oluyor. Evime de haciz kondu. Aranan şahsın bulunmasını, icranın kalkmasını, maddi zararımın da giderilmesini istiyorum. Yakın çevremde ve ailemde itibarım kalmadı. İş arkadaşlarım benimle alay eder oldu. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” dedi.

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