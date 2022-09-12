Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına alım yapılacaktır.

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