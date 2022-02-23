NATO üye ülkeleri kimler? Ukrayna NATO üyesi mi?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü anlamına gelen NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan olmak üzere 30 üye ülkeden oluşuyor. Türkiye, 1952 yılından bu yana NATO üyesi olarak bulunuyor. Ukrayna ise NATO üye ülkeler arasında yer almıyor.

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4 Nisan 1949’da Kuzey Atlantik Antlaşması’nın imzalanması ile kurulan NATO’da ikisi Kuzey Amerika’da (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada), yirmi sekizi ise Avrupa’da yer alıyor. NATO-Türkiye ilişkileri, Türkiye’nin, NATO üyesi olmak için girdiği Kore Savaşı ile 1952 yılında başladı. Son olarak Ukrayna’nın ittifaka dahil edilmek istenmesi Rusya’nın büyük tepkisine neden oldu.

UKRAYNA NATO ÜYESİ Mİ?

2008’deki NATO zirvesinde Ukrayna’nın gelecekte askeri ittifaka üye olacağı belirtilmişti. NATO, Ukrayna ordusunu modernleştirme çalışmalarına da destek veriyor ancak Ukrayna NATO üyesi ülkeler arasında yer almıyor.

NATO olası bir işgalde askeri olarak duruma müdahale etmeyecek, çünkü Ukrayna NATO üyesi değil ve taraflar arasında bu konuda bir anlaşma bulunmuyor.

NATO ÜYE ÜLKELERİ KİMLER?

NATO’ya üye toplamda 30 ülke bulunuyor. Bu ülkelerden yirmi sekizi Avrupa’da bulunurken, geriye kalan iki ülke de Kuzey Amerika’da bulunur. NATO’ya üye ülkeler şu şekilde:

ALMANYA ( 1955)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA ( 1949)

BİRLEŞİK KRALLIK ( 1949)

BULGARİSTAN ( 2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA ( 1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA ( 1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAĞ (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)

NORVEÇ (1949)

POLONYA (1999)

PORTEKİZ (1949)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)