Nazmi Arıkan’ın cinayet şüphelisi hakkında İmamoğlu da şikayetçi olmuş

Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iki kez şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Özlem GÜVEMLİ

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Çanakkale'de şoförüyle birlikte öldürülen Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayeti sonrasında sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak kendisine komplo kuruluğunu öne sürülen şüpheli Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya, İstanbul Etiler'de gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Çanakkale’ye götürüldü.

Eğitim dünyasını yasa boğan cinayetin ardından şüpheli olarak gözaltına alınan Akçekaya'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da sosyal medyada yayınladığı videolarla tehdit ettiği, telefonuna tehdit mesajları gönderdiği, evine kadar gittiği öğrenildi.

Bu gerekçelerle İmamoğlu'nun avukatlarının şüpheli hakkında iki kez şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

İLK ŞİKAYET 2021'DE YAPILDI

İlk şikayet İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat tarafından 2021 yılının mayıs ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakaret ve iftira iddiasıyla yapıldı.

Suç duyurusunda Akçekaya'nın Tokatspor FK resmi instagram hesabından paylaştığı videoda İmamoğlu'nun FETÖ'nün kripto kasası olduğuna ve terör örgütünün planı dahilinde kurulan bir sistemin başında bulunduğuna yönelik gerçeğe aykırı somut olgu isnadında bulunduğu ve bunları CİMER'e yazarak İmamoğlu hakkında soruşturma açılmasını amaçladığı belirtildi.

Dayanaksız suç isnatları nedeniyle hakkında dava açılması talep edildi. Konuyu ilişkin soruşturma hala devam ediyor, açılan bir dava bulunmuyor.

İMAMOĞLU'NUN EVİNE GİTMİŞ

İmamoğlu'nun avukatları ikinci şikayeti de 18 Mart 2022 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptı.

Akçekaya hakkında “hakaret, tehdit, iftira, kişilerin huzur ve sükunun bozma” suçlamalarında bulunuldu. Suç duyurusunda, Akçekaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda; İmamoğlu'nun siyasi bir suikast planlayarak ülkeyi erken seçime götürmek istediğini, bu nedenle silahlı suikast yapması için kendisini zorladığını söylediği aktarıldı.

Akçekaya'nın bunun üzerine 18 Ekim 2021 günü İmamoğlu'nun evine gittiğini ve video çekimleri yaptığını, ama suikast yapmadığını ve suikastı gerçekleştirmemesi üzerine de aynı gün saat 16.00'da İmamoğlu'nun kendisini Etiler'de bıçaklattığını ve buna ilişkin belgeleri yayımlayacağını söylediği belirtildi.

Tüm bu anlatılanları İmamoğlu'nun planladığını iddia ettiği videolar ve yazılar yayımlayan Akçekaya'nın gerçek olmayan olayları olgusal gerçekleşmiş gibi anlattığı kaydedildi.

“GERÇEK OLMAYAN OLGULAR VE TEHDİT İÇEREN PAYLAŞIMLAR”

Suç duyurusunda “Şüpheli videolarda kendisinin 3 saat rehin alındığı, müvekkili CİMER'e şikayet ettiği ve bu nedenle müvekkil hakkında soruşturma devam ettiğini de iddia etmiştir. Şüpheli, kişisel sosyal medya hesabında sistematik ve zincirleme olarak müvekkile karşı hakaretler, gerçek olmayan olgular ve tehditler içeren paylaşımlar yapmaktadır” denildi.

Akçekaya'nın yaptığı paylaşımlarda kullandığı ifadelerin hakaret, iftira ve tehdit suçlarını oluşturduğu vurgulandı. Kamu görevlisine kamuoyunun duyması gereken güveni ortadan kaldırmaya yönelik ifadeler kullanmasının Yargıtay'ın güncel kararlarına göre kişilik haklarına saldırı olduğu belirtildi.

“ADLİ KONTROL TALEP EDİYORUZ”

Şüphelinin İmamoğlu'nun kişisel telefon numarasına tehdit ve hakaret mesajları gönderdiği belirtilerek “Müvekkilin can güvenliği tehdit altında olup şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasını talep etmekteyiz. Şüpheli müvekkilin ikamet adresinin önünden araba ile geçmekte ve sosyal medyada videolar paylaşmaktadır. Müvekkilin büyükşehir belediye başkanı olması ve günlük programının önceden belirlenmesi göz önüne alındığında bu tehditler için ne kadar hızlı tedbir alınması gerektiği anlaşılacaktır. Açıklanan nedenlerle derhal şüphelinin ifadesine başvurulmasını ve gerekli görülecek adli kontrol tedbirlerinin alınmasını talep etmekteyiz” denildi.

Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmasının sağlanması için kamu davası açılması talep edildi. Bu soruşturma da devam ediyor.

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