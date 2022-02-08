Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 30 sözleşmeli personel alacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 30 sözleşmeli personel alacak.

Adayların, başvurularını www.ohu.edu.tr web adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile birlikte 22 Şubat 2022 tarihine kadar Personel Daire Başkanlığı’na şahsen /posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…