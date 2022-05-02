Nişanlısını öldüren Damla intihar etti

İzmir'de 37 yaşındaki Damla Akyıldız, nişanlısı 49 yaşındaki Mustafa Burçin Akı'yı av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

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Olay, dün 21.00 sıralarında İzmir’in Dikili ilçesinde bir sitede meydana geldi. Nişanlı oldukları öğrenilen Damla Akyıldız (37) ve Mustafa Burçin Akı'nın (49) iki gündür kayıp oldukları öğrenildi. Akrabalarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu ihbar etmesiyle jandarma ekipleri harekete geçti.

KİRALADIKLARI EVE GİTMİŞLER

Jandarma ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bulunan kuru temizleme firmasında çalışan Mustafa Burçin Akı'nın iki gün önce iş yerinden çıkıp nişanlısıyla birlikte Çandarlı'da kiraladıkları eve gittiğini tespit etti.

BAŞINDAN VURDU

İddiaya göre, ayrılma aşamasında olan çift evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Damla Akyıldız, evde bulunan av tüfeği ile nişanlısı Mustafa Burçin Akı'yı vücudundan ve başından vurdu. Akyıldız daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Savcının incelemesinin ardından Akyıldız ve Akı'nın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Çiftin cenazelerinin yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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