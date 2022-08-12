Nusaybin-Kızıltepe bölgesine saldırı girişimi

Mardin’in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerindeki sınır hattında tansiyon bir türlü düşmüyor. Dün gece saatlerinde Nusaybin hudut bölüğüne 3 adet güdümlü tanksavar füzesiyle saldırı girişiminde bulunan teröristler, ardından Kızıltepe sınırındaki birliklere havanlı saldırı girişiminde bulunuldu.

Özgür CEBE

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Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ve Tel Rifat'a yönelik TSK'nın kara harekâtı planlamasıyla sınır hattında yükselen tansiyon düşmüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısındaki Kamışlı ile Kızıltepe ilçesi Şenyurt sınır kapısı karşısındaki Dirbesiye ile sol çaprazındaki Amudê sınır hattında Mehmetçiğe yönelik saldırı girişimleri geceli gündüzlü sürüyor.

SON BİR HAFTADA 15 SALDIRI GİRİŞİMİ SONUÇSUZ KALDI

Son bir hafta içinde Kamışlı, Dirbesiye, Amudê bölgelerinden hudut birliklerine 15 kez güdümlü füze, havan ve roketli saldırı girişimleri sonuçsuz kaldı.

6 Ağustos'tan bu yana gerçekleşen saldırı girişimlerinde toplam 37 terörist etkisiz hale getirildi.

SİVİL KIYAFETLERLE YAKLAŞMAYA ÇALIŞTILAR

Saldırı girişimleri sonuçsuz kalınca teröristlerin sivil araçlarla, sivil kıyafetler giyinerek sınır hattına doğru mülteci görünümünde yaklaşarak intihar saldırısı girişiminde bulunacaklarına dair alınan istihbari bilgilerin teyit edilmesiyle MİT-TSK ortak operasyonuyla da 6-10 Ağustos tarihlerinden bugüne kadar sadece Kamışlıda içinde canlı bomba bulunan 3 sivil araç Silahlı İnsansız Hava Aracıyla vurularak içindeki teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildi.

SINIRA DOĞRU HAREKET HALİNDEKİ 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Buna göre 6 Ağustos günü Kamışlı'nın Sina Mahallesi’nden sınıra doğru harekât halindeki kamyonet SİHA ile vuruldu.

Araçtaki Suriye uyruklu teröristlerden Mazlum Sadettin Esad, Şemdin Şemdin, Aheng Hasan, Ahmed Hasan ile Yusuf Mahmoud Rebani öldürüldü.

Bunlardan Sadettin Esad'ın Kamışlı saha sorumlusu, Yusuf Mohmoud Rebani'nin de PKK'nın İran sorumlusu olduğu, diğer üç teröristin ise sınırdaki Mehmetçiğe karşı intihar saldırısı hazırlığındaki canlı bomba oldukları öğrenildi.

BİRER GÜN ARAYLA İKİ ARAÇTA 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

9 Ağustos günü de Kamışlı'nın sınır hattında yer alan Cirnik Köyünde içinde iki sivil araç SİHA ile vuruldu.

Nokta operasyonda Mehmetçiğe karşı saldırı hazırlığındaki teröristlerden Hevin Osman, Ali El Mislit, Muhyettin İbrahim, Mahir El Ezbeh öldürüldü, 3 terörist de ağır yaralandı.

10 Ağustos'ta Kamışlı'nın Nusaybin sınır hattına yakın noktadaki Melesibat Köyünde içinde teröristleri taşıyan sivil araç Silahlı İnsansız Hava Aracıyla takibe alındı.

Sınıra yaklaşan ve içinde teröristleri taşıyan araç, sivillerin bulunduğu köyün dışına çıktığı anda akıllı mühimmatla vuruldu. Araçtaki teröristlerden Bawer Rıdvan, Dijwar Kobani öldürüldü.

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