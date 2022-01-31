Ödeme alamayan müteahhit iş makinelerini toplayıp gitti

Denizli’de organize sanayi bölgesindeki kavşağın 13’ncü Bölge Hududu Yolu ihalesini alan yüklenici firma ödemelerin yapılmadığını gerekçe göstererek inşaat alanını terk etti. Denizli Organize Sanayi Bölgesinin ortasında kalan kavşak inşaatı yarım kaldı. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede çalışmalar bir ay durunca işadamları CİMER'e şikayet yazdı.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Ankara ile bağlantısını sağlayan yolun Denizli OSB kısmındaki kavşak inşaatı yarım kaldı, trafik felç oldu. Kent trafiğini rahatlatması beklenen proje daha büyük sorun haline geldi. Proje 2017 yılı sonunda ihaleye çıktı.

Yüklenici firma ihaleyi 52,9 milyon liraya aldı. ‘Denizli-Çardak 13 Bölge Hududu Yolu ve Çardak Şehir Geçiş Yapımı' olarak anılan proje kapsamında Çardak şehir geçişinin yanı sıra, OSB farklı seviyeli kavşağı, 2 köprü, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları yer aldı.

Yüklenici firma ile 15 Ocak 2018'te sözleşme imzalandı. Tüm projenin 2019 yılında bitirilmesi planlanıyordu. Bitirme süresi olarak yüklenici firmaya 400 gün verildi. Firma daha sonra süre uzatımı istedi.

MÜTEAHHİT İŞİ BIRAKIP GİTTİ

Projenin Denizli OSB bölümündeki kavşak inşaatına ise çok geç başlandı. Projenin tamamında gerçekleşme yüzde 80'i bulurken yüklenici firma tüm makine ve ekipmanlarını toplayarak inşaat sahasını terk etti. Firmanın devletten toplam 67 milyon liralık alacağını tahsil edemediği için işi bıraktığı ileri sürüldü.

Özellikle mesai saatlerinde büyük trafik sorununun yaşandığı bölgede inşaat çalışmaları yüzünden trafik sıkışıklığı daha da arttı. OSB'nin iki kısmının tam ortasında yer alan kavşak aynı zamanda Ankara – Denizli istikametinde giden araçların da trafik yükünü çekiyor. Çalışmalar nedeniyle geçişler tek şeride düşürülünce yoğun zamanlarda kavşağı geçmenin 2 saati bulduğu söyleniyor.

İŞADAMLARI CİMER'E ŞİKAYET ETTİ

Bölgedeki sanayi kuruluşlarının büyük önem verdiği kavşak projenin özellikle OSB trafiğini ana yol trafiğinden ayırarak büyük ölçüde rahatlık sağlaması bekleniyordu. Ürün yüklü TIR'ların ana yola çıkışlarında ciddi riskler yaşadığı kavşakta çalışmaların durması işadamlarını kızdırdı.

Bazı işadamlarının CİMER'e şikayette bulundukları öğrenildi. Denizli Sanayi Odası da çalışmanın bir an önce bitirilmesini sağlamak amacıyla girişimler başlattı. Kavşağı günde ortalama 40 bina yakın aracın kullandığı belirtiliyor.

ÖZTÜRK: ÇALIŞMALAR DURDU

Kavşak inşaatının bulunduğu alana giderek çalışmaların durduğunu gören İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada;

“Denizli OSB önünde farklı seviyeli kavşak diye tabir edilen çalışma yaklaşık bir aydır müteahhidin olmamasından dolayı durmuş vaziyette. Burası Denizli için çok önemli bir yol kavşağı. Kentin havaalanına giden yolu, Ankara'ya giden yolu.

Ankara'dan gelenlerin Marmaris'e, Kuşadası'na geçtiği yol. Aynı zamanda OSB çalışanlarının kullandığı yol. Denizli trafiğinin en yoğun olduğu yol. Günde 40 bin aracın geçtiği yolda müteahhidin olmaması nedeniyle çalışmalar durmuş durumda” ifadelerini kullandı.

“MÜTEAHHİT KAÇTI MI?”

Devlet ihalelerinde artan maliyetler nedeniyle müteahhitlerin de zor durumda olduklarını belirten Öztürk, “Yüklenicinin ilk bırakma sebebi fiyat iyileştirmesini beklemek olabilirdi ama iş makineleri de ortada olmayınca muhtemelen sözleşmenin 9,4 bendinde kış şartlarında çalışma ortamının olmamasını bahane ederek en azından 1 Mart'a kadar yol çalışması yapmayacağı anladık.

Fakat bu yol trafik açısından çok önemli. Bu şekliyle zaten uzun süredir Denizli şehir içi trafik akışını engelliyordu. Bir yandan da sürenin bu şekilde uzatılmış olması acaba müteahhit kaçtı mı söylentilerini gündeme getiriyor. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Özellikle organizenin mesai çıkışlarında trafik burada kilitleniyor. Bir araç en az yarım saatte bu kavşağı geçebiliyor” diye konuştu.

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