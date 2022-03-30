ODTÜ’de zam protestosu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri yemekhaneye yapılan yüksek zam ve personelin çalışma koşullarını protesto etti.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler yemekhane zamlarını protesto etti.
Kampüs içerisinde toplanan öğrenilcer, personel sayısının az olduğunu ve kötü çalışma koşullarının bulunduğunu, yemeklerin niteliksiz çıktığını belirtti. Öğrenciler, “Yemekhane işçileri yalnız değildir” sloganları attı.
YÜZDE 44’LÜK ZAMMA İSYAN ETTİLER
Yemekhane ücretlerine yüzde 44 zam geldiğini belirten öğrenciler, zamların geri alınmasını istedi.