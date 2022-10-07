Oğlu için eczaneye giden baba kazada öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Yaşamını yitiren Ahmet Varda'nın, dişi ağrıyan oğlu için eczaneye gittiği ve dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Bitez Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Bülent Salbaş yönetimdeki otomobil, kasisten geçtiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı istikametten gelen Ahmet Varda idaresindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı.
DUVARIN ÜZERİNE FIRLADI
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve oğlu Deniz Varda metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazanın etkisiyle savrulan Deniz Varda üç metre yüksekliğindeki duvarın üzerine fırladı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan dört yaralı çevre hastanelere sevk edildi.
DURUMLARI AĞIR
Hastanede dakikalarca kalp masajı yapılan Ahmet Varda yaşamını yitirdi. Tedavisi devam eden Ceren Demirel Salbaş ile Deniz Varda’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Ahmet Varda’nın gece saatlerinde dişi ağrıyan oğlu Deniz Varda için nöbetçi eczaneye ilaç almaya gittiği ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi. (DHA)