‘Oğlumu bıçakladılar’ dedi, çorbacıyı bastı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir çorbacıda çıkan alacak kavgasında Uğur K. (16), iş yeri çalışanı Hakkı G. (20) tarafından bıçakla elinden yaralandı. Oğlunun bıçaklandığını duyan Fuat K. (45), kardeşi Murat K. (43) ile birlikte bastığı çorbacıda çalışan Berkay A. (20) ile Cemal D.yi (21) bıçakla yaraladı.

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Olay, Orhaniye Mahallesi Nuri Doğrul Caddesinde meydana geldi. Uğur K., çorbacıya giderek iş yerinde çalışan Hakkı G.den borç olarak verdiği parayı isteyince tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Uğur K. bıçakla elinden yaralandı. Uğur K., adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

BIÇAKLAR KONUŞTU

Olayı haber alıp çorbacıya gelen yaralı gencin babası Fuat K. ve amcası Murat K. ile iş yeri çalışanları Berkay A. ve Cemal D. arasında kavga çıktı. Fuat K., elindeki bıçakla Berkay A. ve Cemal D.’yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kavga güçlükle sonlandırılırken, Berkay A. ve Cemal D., özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Fuat K., Murat K. ile Hakkı G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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