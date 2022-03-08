Öğrencisine ‘ne diyorsun lan’ diyen dekan SÖZCÜ’ye konuştu: Pişmanım

Koç Üniversitesi’nde 'sen ne diyorsun lan' diyerek öğrencinin üzerine yürüyen Dekan Baha Yiğit Sayın, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada "O laf ağzımdan çıkmamalıydı. Son derece üzgün ve pişman olduğumu belirtmek isterim" dedi.

Fırat FISTIK

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Koç Üniversitesi’nde öğrenciler, birçok talebini dile getirmek için toplandığı sırada Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın “ne diyorsun lan sen” diyerek bir öğrencinin üzerine yürüdü.

Sosyal medya üzerinden olaya ilişkin açıklama yapan öğrenci Erkin Başar, “Yiğit Sayın’ın üstüme yürümesi, lan demesi falan aklımda kalmadı. Ona gerekli cevabı verdiğime inanıyorum ama şu genel sekreterin yurtlardaki katı cinsiyet ayrımı meselesine verdiği “ben akademik nedenlerle Koç’a geldiğinizi sanıyordum” demesi… hala sinirliyim buna. Çok sinirli. Bir de y. sayın ağzından yanlışlıkla çıkmış gibi davranıyor oysa diğer öğrenciler slogan atarken, benden biraz uzakta, aynı kelimeyi başka bir öğrenciye kullandığını bizzat duydum. Benzer biçimde üstüne yürüdü” dedi.

DEKAN: “ÜZGÜN VE PİŞMANIM”

Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın, SÖZCÜ’ye konuştu ve “Yapmamam gereken bir şey yaptım. Böyle bir laf ağzımdan çıktı diyecek bir şeyim yok. O laf, ‘Lan' lafı ağzımdan çıkmamalıydı onu net bir şekilde söyleyebilirim. Bundan dolayı son derece üzgün ve pişman olduğumu belirtmek isterim” dedi.

ÖĞRENCİLERİN 5 TEMEL TALEBİ VAR

Okulda en son karma bir öğrenci yurdu, kız yurdu haline getirilmişti. Koç Üniversitesi öğrencilerinin tek talebi, kız ve erkek öğrencilerin aynı yerde yemek yemesiyle ve yurt sorunuyla ilgili de değil. Öğrencilerin aktardığına göre okulda son dönemlerde baskı oldukça arttı.

Öğrenciler şubat sonundan itibaren ‘Odeon Hareketi' adında bir oluşum kurdular ve taleplerini oluşturdular. En baş talepler ise yemeklerdeki yüksek fiyatların indirilmesi, verilmeyen başarı burslarının verilmesi, yurt taleplerinin yerine getirilmesi ve kulüp etkinlikleri, kültür-sanat aktiviteleri önündeki engellerin kaldırılması. Özellikle yemek fiyatlarının indirilmesi taleplerin başında geliyor. Şu anda okulda en ucuz yemek 25 TL.

KULÜP ETKİNLİKLERİ KISITLANIYOR

Kulüp etkinlikleri de Covid-19 öne sürülerek Koç Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir süredir kısıtlanıyor, izinler verilmiyor. Birçok öğrencinin geçiminde önemli bir kalem olan, ‘Work & Study' ücretlerine, öğrencilerin deyimiyle artık iki öğünlük yemeği bile karşılamayacak bir zam yapıldı. Bir talep de bu bütçenin arttırılması.

‘Hayalini mumla ara' adıyla kampanya başlatan üniversite öğrencileri dilekçeleri toplayarak Koç Üniversitesi Rektörlüğü'ne teslim ettiler. Her gün okulda toplanan öğrenciler bazen bir müzik etkinliğinde bir araya geliyor bazen de talepleriyle ilgili forum gerçekleştiriyorlar.

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