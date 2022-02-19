Öğrencisini darp eden öğretmen: Buranın hakimi benim

Ankara’da öğrencisi K.P.’yi (11) omuzlarından tutup darp eden öğretmenin ifadesinde “Buranın hakimi benim, burada benim kurallarım geçer” dediği ortaya çıktı.

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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir ortaokulda kendisini uyarmasına rağmen sözlerini dinlemeyen öğrencisi K.P.'yi darp ettiği iddia edilen öğretmen B.K. hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Çankaya'daki bir ortaokulda yaşanan olayda, 11 yaşındaki K.P.'nin bulunduğu katta nöbetçi olan B.K. isimli öğretmen, iddiaya göre koridorda arkadaşlarına vuran öğrencisini sert bir şekilde uyardı. Uyarının şiddeti kaçınca darp iddiasıyla K.P.'nin ailesi öğretmenden şikayetçi oldu. Yargıya taşınan olay sonucu savcılık B.K. isimli öğretmen hakkında ‘basit yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Mağdur öğrencinin babası M.P., yaşanan olaydan dolayı öğretmenden şikayetçi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

KAFASINI DUVARA ÇARPTI İDDİASI

– Oğlumu okuldan aldığımda morali bozuktu. Sonra biraz üsteleyince ağlamaya başladı. Eve gidip konuştuğumuzda oğlumun beden öğretmeni B.K. tarafından koridorda sürüklendiğini ve yerine oturturken boğazından sıkması sonucu kafasını duvara çarptığını öğrendim. Öğretmen bu davranışı sergilerken oğluma da ‘Buranın hakimi benim, burada benim kurallarım geçer' demiş. Bunun üzerine darp raporu aldım.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen öğretmen B.K. ise yaptığı savunmada şu ifadeleri kullandı:

BENZER DAVRANIŞLARI SERGİLEDİ

– Olayın yaşandığı gün o katta nöbetçiydim. K.P. isimli öğrenci gün boyu koridorda arkadaşlarına vuruyordu. Uyarılarıma rağmen benzer davranışları sergilemeye devam etti. 6. teneffüste kendini yere attı. Benimle de göz göze gelince sınıfına gitti. Arkasından sınıfa gittiğimde kendisi zaten sırasına oturmuştu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

– Gün boyu kendisine bir şeyler söylemem zaten beni hiç dinlememişti. Yanına gittim omuzlarından tuttum ama kendisine hiç baskı yapmadan “Bütün gün seninle uğraştım. Benimle uğraşma artık bu sana son uyarım bir sonrakine aileni arayacağım” dedim.

– Dersine girdiği öğretmenine de tüm sınıf K.P.'nin boğazını sıktığımı söylemiş. Öğretmeni baktığında bir iz görmemiş. Yapılan suçlamaları kabul etmiyorum. İddia edilen hareketleri yapmadım.