Öğrenciye ulaşımda indirim teklifi, İBB Meclis gündeminde

İBB Meclisi’nde AKP-MHP grubunun sunduğu; öğrencilerin toplu ulaşıma yapılan yüzde 40’lık zamdan muaf olması, farkının İBB tarafından sübvanse edilmesi teklifi karara bağlanmak üzere oybirliği ile komisyona sevk edildi. AKP’yi “şov yapmakla” suçlayan CHP, AKP’nin samimiyse öğrencilerin KYK borçlarının faizlerini silmesini teklif etti. İYİ Parti de Türkiye genelinde öğrencilere uçakta, trende, yurtlarda iktidar tarafından sübvansiyon sağlanmasını önerdi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi nisan ayı oturumları Saraçhane'deki başkanlık binasında 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

İlk oturumda ihtisas komisyonu ve encümen üyeleri seçimle yenilendi. Oturumda; AKP-MHP grubu tarafından UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifinin gündeme alınması istendi.

Teklifte yüzde 40 zam ile 109 TL'ye yükselen aylık abonman ücretindeki 31 TL farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi, ücretin 78 TL olarak alınmaya devam edilmesi istendi.

3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarifenin uygulanmaya devam edilmesi önerildi. Teklif oybirliği ile gündeme alınarak değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Teklif ile ilgili komisyonun hazırladığı teknik raporun önümüzdeki oturumlarda mecliste oya sunularak konunun karara bağlanması bekleniyor.

“İÇİ BOŞ VE POPÜLİST”

Oylama öncesinde söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı şunları söyledi;

*Öğrenci kardeşlerimizin İstanbul'da nasıl sıkıntılar çektiğini çok iyi biliyoruz. Eğitim yardımından yurtlara kadar İBB olarak öğrenci kardeşlerimizin her anlamda yanlarındayız. Biz göreve geldiğimizde 90 TL olan öğrenci kartları 50 TL'ye düşürüldü. Son 3 ayda akaryakıta yüzde 100 zam geldi.

*Her zamanki gibi içi boş, popülist, siyaset yapmak ve bir yerlere mesaj vermek umuduyla yapılmış bir hamle görüyorum bunu. Bunlar nafile çabalar. Benim bir tavsiyem var arkadaşlara.

*Eğer gerçekten toplu taşımaya katkı yapmak istiyorlarsa akaryakıta ÖTV-KDV indirimi getirsinler bütün büyükşehirlerde. İndirim gelsin, ardından sübvanse gelecektir. Bu ülkenin gerçek sorunlarına gerçek çözümler üretmek yerine popülist, siyasi şov içeren işler yapıyorlar. Stratejileri İBB'nin gelirlerini azalmak, giderlerini çoğaltmak.

“9 MİLYARA ÇIKMIŞ DURUMDA”

İBB'nin 2022 bütçesinde toplu ulaşım için 3.5 milyarlık sübvanse öngördüklerini söyleyen Balyalı “Ama AK Parti'nin yönettiği ekonominin gerçekleri sonucu bu rakam bugün 9 milyara çıkmış durumda. Tek sebebi AK Parti'nin kötü ve yanlış ekonomi yönetimi. Kurları 15-16 liraya getiren biz değiliz” diye konuştu.

“KYK FAİZLERİNİ SİLSİNLER”

Balyalı “Öğrencilerle ilgili samimilerse KYK borçlarının faizlerinin silinmesi için iktidarda bulunan AK Parti grubu bir hamle yapabilir” önerisinde bulundu.

Balyalı “Eğer akaryakıt fiyatları artmazsa biz toplu taşımayı sübvanse ederiz. Yeter ki siz ekonomiyi doğru düzgün yönetin de akaryakıt fiyatları daha fazla artmasın. İBB olarak bütçemiz dahilinde öğrenci kardeşlerimiz için ne gerekiyorsa yaparız. Bu tür popülist şov işlerine de alet olmayız” dedi.

“İKTİDAR ÖĞRENCİLERİ UÇAKTA, TRENDE SÜBVANSE ETSİN”

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da “Öğrenciler tabi ki bizim gözbebeğimiz. Ama şunu gözden kaçırmayalım, İBB bütçesinin yüzde 18'i ile ulaşımı sübvanse ediyor. 2018'de dolar 5 lira, öğrenci abonmanı 85 TL iken karşılığı 17 dolardı. Sayın Ekrem İmamoğlu göreve gelinde öğrenci abonmanını 40 liraya düşürdü. 2022'de de dolar 14.7 lira ve öğrenci abonmanı 109 TL. 109 liranın karşılığı şu an 7.4 dolar” karşılaştırması yaptı. Sarı “AK Parti grubunun yarın cumhurbaşkanına gidip ‘Efendim memleketi batırdınız, sizi savunacak gücümüz kalmadı' demesi memleket için en büyük sübvansiyon olur” dedi. Sarı AKP grubuna merkezi idarenin öğrencilere; uçakta, trende, yurtlarda, otobüslerde bütün Türkiye genelinde sübvansiyon sunmasını önerdi.

“SİZE BURADAN EKMEK ÇIKMAZ”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da İYİ Parti ve CHP'ye tekliflerini TBMM'deki milletvekillerine iletmesini söyledi.

Gökkuş “İBB çok şeyi sübvanse ediyor. Bir partinin reklam gelirlerini sübvanse ediyor. Hesap yaptık. 700 bin öğrenci abonmanı var. 31 TL'nin sübvanse edilmesini önerdik. İBB'ye bir yıllık maliyeti 260 milyon TL. Bir partinin reklam gideri bile değil. Öğrencilerin harçlığının burada siyasi polemik konusu yapılmasını doğru bulmuyoruz. Topu taca atmasınlar” diye konuştu.

Balyalı da “Tam olarak popülizm bu. Size buradan ekmek çıkmak. Öğrencilerin yanındayız. Öğrenci yardımını, bursları ver biziz, yurtları yapan biziz. En ufak bir katkınız yok. Ufacık bir şeyi yakalayarak siyaset yapma derdinseniz. Size buradan ekmek çıkmaz” dedi.

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