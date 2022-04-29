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Öğretmenle ilgili iğrenç iddia! Tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir ilkokulda görevli öğretmen, 4 öğrenciye cinsel taciz iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yayınlanma: 00:42 - 29 Nisan 2022 Güncellenme:
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Öğretmenle ilgili iğrenç iddia! Tutuklandı

Salihli'de bir ilkokulda görevli öğretmen T.G.'nin (61) öğrencilere elle tacizde bulunduğu iddiası üzerine öğretmen gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İlk etapta görevden uzaklaştırılan ve toplam 4 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen T.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

T.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. İHA

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