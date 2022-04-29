Öğretmenle ilgili iğrenç iddia! Tutuklandı
Manisa’nın Salihli ilçesinde bir ilkokulda görevli öğretmen, 4 öğrenciye cinsel taciz iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Salihli'de bir ilkokulda görevli öğretmen T.G.'nin (61) öğrencilere elle tacizde bulunduğu iddiası üzerine öğretmen gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İlk etapta görevden uzaklaştırılan ve toplam 4 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen T.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
T.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. İHA