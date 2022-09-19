‘Öğretmenlerin istifa dilekçelerini keyfi olarak bekletmek suçtur’

Eğitimciler Birliği Sendikası’ndan (Eğitim Bir-Sen) istifa etmek isteyen öğretmenlerin istifa dilekçelerini okul müdürleri tarafında keyfi olarak bekletildiğini iddia eden Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), okul müdürlerine uyarıda bulundu.

İsmail AKIN

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Eğitim-İş Sendikası Antalya Şubesi yaptığı yazılı basın açıklamasında, Eğitim Bir-Sen'den istifa etmek isteyen öğretmenlerin istifa dilekçelerinin okul müdürleri tarafından keyfi bir şekilde bekletildiği iddia edildi.

“İSTİFA MEKANİZMASI KISKACA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR”

Sendikanın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in itiraf ettiği üzere mesleğimize hakaret niteliğindeki Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kapalı kapılar ardında onaylayan ve hatta “sınavsız olmasın” diye akıl veren yandaş sendika Eğitim Bir-Sen, kendisini vuran büyük istifa dalgasına okul yöneticilerini suça iterek bent çekmeye çalışmaktadır.

Son bir ayda binlerce eğitim emekçisi Öğretmen meslek Kanunu (ÖMK) yandaşlığı sergileyen sarı sendikalardan istifa etmiştir. İstifa edenlerin büyük bir kısmı ÖMK konusunda ilk günden beri itirazı örgütleyen tek adres olan Eğitim-İş'e katılarak gücümüze güç katmıştır.

Öğretmenlerin mesleği icra etmekten doğan haklarını yeni şartlara bağlayan, onlara ezbere dayalı bir sınav başta olmak üzere birçok yeni angarya yükleyen, onların uzmanlığını bir kalemde yok sayan Saray yapımı meslek kanununu desteklediği için tepkilerin odağına yerleşen Eğitim Bir-Sen, yine bir arkadan dolanma uyanıklığıyla kendine yakışanı yapmıştır.

Bursa başta olmak üzere birçok ilde okul yöneticileri ile EBS yöneticilerinin bir arada olduğu Whatsapp gruplarına, yandaş sendikadan talimat gitmiştir. Bu yazışmalarda, Eğitim-İş'in okullara ÖMK'yı anlatmak için düzenlediği ziyaretlerin ‘kafa karıştırdığı', bu ziyaretlerden sonra EBS'den istifa etmek için dilekçe veren bir öğretmen olursa “işlem yapılmaması” ve okul müdürüne bildirilmesinin adeta emredildiği görülmektedir.

Yani bu sarı sendikanın yönetimi, ‘Ben öğretmenlere hakaret niteliğindeki bu kanuna sırf iktidardan aferin almak için nasıl onay verdim? Bunca yıl benim üyem olan eğitim emekçilerini nasıl kaybettim?' diye düşüneceğine, üyelerin en doğal hakları olan istifa mekanizmasını da kıskaca almaya çalışmaktadır”

“OKUL YÖNETİCİLERİNİ UYARIYORUZ”

“Eğitim Bir-Sen'lilerin haddini aşarak sizlerden yapmanızı istediği şey alenen suçtur” denilen açıklamanın devamında; “Aynı gün işleme konmak zorunda olan istifa dilekçelerini keyfi olarak bekletmek, eğitim emekçisinin örgütlenme hakkını gözeten yasaları çiğnemektir.

Çiğnetmeyiz! Dilekçeleri işleme koymayıp okul müdürü ile EBS'lileri ikna odaları kurmaları için haberdar etmek, bir mobbing mekanizması yaratmaktır; öğretmenin amiri niteliğindeki şahısların öğretmene sendikal kararlarıyla ilgili “neden” diye sorması mümkün ve yasal değildir. Buna izin vermeyiz! Böyle bir rezalet hangi okulda yaşanırsa, Eğitim-İş Genel Merkezi olarak soluğu orada alacağımızı ve gereken tüm hukuki süreci işleteceğimizi ilan ediyoruz” dendi.

“HESAP VERECEKSİNİZ”

Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'na da uyarıda bulunulan Eğitim-İş Sendikası'nın açıklamasında; “Yüzde 90'ını yandaş sendikanın üyeleri arasından seçtiğiniz okul müdürlerinin bir de bu suçu işlemesine göz yumarsanız, suçun baş faili olacaksınız. Ve böyle bir suç işlendiği taktirde, hem tarihe böyle geçecek hem de er ya da geç hesap vereceksiniz.

Mesleki yeterliliğimiz kadar mücadeledeki yeterliliğimizi de merak ediyorsanız hodri meydan. Fakir Baykurt'un yoldaşları olarak bu konuda da ‘ders' vereceğimize şüpheniz olmasın” ifadesine yer verildi.

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