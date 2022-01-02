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Okullara kar engeli

Van’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan’da, da yarın (pazartesi) tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.

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Okullara kar engeli

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak 2022 Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün süreyle tatil edilmişti” denildi.

ERZİNCAN’DA DA TATİL KARARI

Erzincan Valisi Mehmet Makas Twitterden yaptığı açıklamada, “03.01.2022 pazartesi günü 1 gün olumsuz hava koşulları sebebiyle Erzincan'ımızda tüm eğitim kurumlarında eğitime ara veriyoruz. Engelli ve hamile olan mesai arkadaşlarımıza da 1 gün idari izin veriyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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