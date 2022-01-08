Ombudsmana gitti, 21 bin lira maaş farkı aldı

İstanbul’dan Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK), iki yıl boyunca maaşında düşüş olmaması gerekirken hak kaybına uğradığı için başvuran vatandaş, 21 bin lira maaş farkını KDK’nın girişimleriyle aldı.

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İstanbul'dan KDK'ya başvuruda bulunan bir vatandaş, hizmetli olarak görev yapmakta iken İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne idari destek personeli olarak atamasının yapıldığını ve Ağustos 2021 tarihinde devlet hastanesinde göreve başladığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında atamasının yapıldığını söyleyen başvurucu, iki yıl boyunca maaşında düşüş olmaması gerekirken, maaşının yanlış hesaplanarak maddi hak kaybına uğradığını ve maaşının düştüğünü bildirdi.

OMBUDSMAN ÇÖZDÜ

Başvurucu, iki yıl boyunca maaş düşüşü olmayacak şekilde maaşının yeniden hesaplanması ve eksik olarak verilen maaş farklarının tarafına ödenmesi için ombudsmanın kapısını çaldı.

Başvurucunun sorununu çözüme kavuşması için harekete geçen KDK, ilgili yerler ve yetkililerle görüşmeler ve yazışmalar yaptı.

KDK'nın yaptığı girişimler neticesinde, başvuranın maaşı tekrar hesaplandı ve bu kapsamda başvurana geçmişe ait maaş farkı olarak toplamda 21 bin TL ödeme yapıldı.

İHA

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