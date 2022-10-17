Ömer Çelik: Gaz koridorunun gerçekleşmesi söz konusu olabilir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Önümüzde tahıl koridorunun gerçeklemesi gibi, bir gaz koridorunun da gerçekleşmesi söz konusu olabilecektir. Herkesi bu konuda Türkiye'ye destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gündemdeki konulara değinen Çelik, şunları söyledi:

* “ABD gibi bir NATO ülkesinin DAEŞ ile mücadele konusunda kendisine dayanak aldığı yerin PYD-YPG terör örgütü olması son derece vahimdir. O zaman dünyada kime karşı terörle mücadele konusunda ilkeli olmaktan bahsedeceksiniz.

* Herkes kendi ulusal güvenlik anlayışını çok dar, son derece indirgemeci, müttefiklerini düşünmeden bu şekilde tanımlarsa ortaya çıkan tablo bir NATO üyesi ülkenin bir başka NATO üyesi ülke için tehdit teşkil eden terör örgütü ile iş tutarak güya DAEŞ ile mücadele etmesi gibisinden son derece garip bir tablo ortaya çıkarır.

AMASRA AÇIKLAMASI: SORUŞTURMA ŞEFFAF YÜRÜTÜLECEK

* Amasra’daki olay tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacak. Soruşturma şeffaf yürütülecek.

“GAZ KORİDORUNUN GERÇEKLEŞMESİ SÖZ KONUSU OLABİLECEKTİR”

* Önümüzde tahıl koridorunun gerçeklemesi gibi Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir gaz koridorunun da gerçekleşmesi söz konusu olabilecektir. Herkesi bu konuda Türkiye’ye destek vermeye davet ediyoruz.

KILIÇDAROĞLU’NUN ABD ZİYARETİ

* Sayın Kılıçdaroğlu’nun ziyaretini kendisini destekleyenler son derece başarısız ve manasız ziyaret olarak değerlendirdiler. Bu kadar şeffaflık diyen birisi geziye katılanları da atlatarak 8 saat ortadan kayboldu. Şimdiye kadar da bir açıklama yapılmadı.

* Şunu söylemek isterim ki; Bunu söyleyen bir CHP’li idi; ‘Cumhurbaşkanı olacak kişinin sadece kapasitesine bakılmaz aynı zamanda uluslararası aktörlerin kime işaret ettiğine de bakılır’ Bunu hangi CHP’linin söylediğini ben söylemeyim siz bulun. Kimin ne yaptığı bizi ilgilendirmez ama bu; bu kadar gündem olunca siyasetin de gündemidir.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ İLE YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

* Geçmişte yapılanın yanlış olduğunun vurgulanması önemli ama zamanında yaptığınız açıklamalar yüzünden 1 nesil 2 nesil kadınlar Türkiye’de geleceklerini kaybettiler. Burada şimdi ‘ben sizle helalleştim’ derseniz burada bir samimiyetsizlik ortaya çıkar.

CEMEVLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

* Cumhurbaşkanımızın Şahkulu’na giderek dedelerimizle canlarımızla birlikte olması Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarından bir tanesidir. Cumhurbaşkanımızın oraya gitmesi bu yaklaşımı ortaya konması daha sonra bir lokma yenmesi; bu konuda atılmış adım birliğimizi pekiştirme manasında çok büyük adımdır.

HDP’NİN CEMEVLERİ İÇİN KAYYUM AÇIKLAMASI

* Sonuç olarak devlet ile bir muhataplık oluşturulmuştur. Ve göreceğiz ki bu alevi kurumlarına asimilasyon değil otantik bir yaklaşımı ortaya koyacaktır. Eleştiri başka bir şey. Ama bunu böyle kategorik olarak mahkum etmeye çalışmak iyi niyetli bir yaklaşım olmadığını görüyoruz. Canlarımızla birliğimizi dirliğimizi arttırmaya, bu yolu sürdürmeye devam edeceğiz.” DHA

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