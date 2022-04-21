Onur Anıtı’na saldıran sanıklara 5’er yıl hapis

Samsun'da Onur Anıtı'na hain saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Savcı, sanıkların kamu malına zarar vermek ve Atatürk'ün manevi şahsına hakaretten cezalandırılmasını istedi. Avukatlar ise, Cumhuriyet savcılığından araştırması istenilen konular hakkında gerekli araştırmanın yapmadığını ileri sürdü.

İsmail AKDUMAN

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ilk ayak bastığı yere 29 Ekim 1931 tarihinde yapılan ve Milli Mücadele’nin başlamasının sembolü olarak görülen Atatürk heykeline, 3 Şubat günü sabaha karşı 2 kişi tarafından saldırı düzenlendi. Atatürk’ün üzerinde bulunduğu atın bacak ve kuyruk kısmına çelik halat bağlayarak yıkmaya çalışan saldırganlar, halatın kopması üzerine kaçtı. Kısa süre sonra yakalanan saldırganlar Celali Rahman Fidan ve yeğeni Batuhan Fidan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

SAVCILIK YETERLİ ARAŞTIRMA YAPMADI İDDİASI

Duruşmaya karılan avukatlar, geçen celsede sanıkların bağlantılarının araştırılmasını talep ettiklerini belirterek, Cumhuriyet savcılığının yeterli araştırma yapmadığını öne sürdü. Avukatlar sanıkların tarikat bağlantılı olduğunu ve örgütsel bir suç işlediklerini ileri sürdü. ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, saldırının bütün Türk halkına karşı yapıldığını dile getirerek, saldırımı teşebbüs aşamasında kalmadığını gerçekleştiğini vurguladı.

“FOTOĞRAF ÇEKİNECEK SANDIM”

Cumhuriyet savcısı her iki sanığında kamu malına zarar vermeye teşebbüs ve Atatürk'ün manevi kişiliğine hakarete teşebbüs suçlarından cezalandırılmasını istedi. Sanık Batuhan Fidan, suçsuz olduğunu dile getirerek, “Bütün suçlamaları kabul etmiyorum. Çok üzgünüm çok pişmanım. Benim bilgim dışında gelişti. Olay akşamı Celali beni aradı, ‘Uyuma abdestini al namaza gideceğiz' dedi. Sonra oraya gittik. Ben fotoğraf çekinecek sandım. Namaza gidiyoruz sandım oraya gittik. Atatürk'ün kim olduğunu biliyorum beraatımı istiyorum. Benim bu olayla bir ilgim yok” diye konuştu.

“CEZAEVİNE GİRDİKTEN 2 GÜN SONRA DUYGULARIM YERİNE GELDİ”

Sanıklardan Celali Rahman Fidan, olay akşamı ilk kez uyuşturucu aldığını söyleyerek “Ben böyle bir şey yapacak bir insan değilim. Atatürk için ne sosyal medyada ne de aileme kötü bir şey söylemedim. Ben uyuşturucu kullanan biri değilim. O akşam uyuşturucu aldık. O gece böyle bir hata yaptım. Benim böyle bir düşüncem hiç olmadı. Kimsenin etkisinde kalmadım. Ne Suriyeliler, Iraklı ile alakam yok. Gerçekten herkesten özür dilerim. Ben Atatürk'ü değerim olarak görüyorum. Ne yaptığımı ne için yaptığımı bilmiyorum. Batuhan'ın gerçekten haberi yoktu. Cezaevine konulduktan 2 gün sonra duygularım yerine geldi” ifadelerini kullandı.

SANIKLARA 5'ER YIL HAPİS

Mahkeme, sanıklara Atatürk'üm manevi şahsına hakaret ve kamu malına zarar vermek suçlarından 5'er yıl 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

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