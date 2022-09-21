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Örgütten kaçtılar: 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Yayınlanma: 16:30 - 21 Eylül 2022 Güncellenme:
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Örgütten kaçtılar: 2 terörist teslim oldu

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, 2 terörist daha terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerin, 2015’te terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmaları sonucunda, yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 92’ye ulaştı.(AA)

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