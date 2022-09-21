Orhan Ünğan, Zindaşti davasında konuştu: Dosyadaki dijital veriler neden silindi?

Kırmızı bültenle aranan Naci Şerifi Zindaşti ile aralarında polislerin de olduğu suç örgütüne ilişkin davada şikayetçi Orhan Ünğan, emniyet içindeki bazı yetkililerin Zindaşti ile ilişkisi olduğunu, dijital verilerin ve kamera kayıtlarının silindiğini belirtti.

Fırat FISTIK

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Kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile aralarında polislerin de olduğu organize suç örgütüne ilişkin davanın duruşması İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkamesi'nde görüldü.

Davada 4,5 yıl cezaevinde kalan Orhan Ünğan sanıklar hakkında kendi kardeşinin ölümüyle ilgili şikayetçi olduğunu söyledi.

KAMERA KAYITLARINI NEDEN YOK ETTİNİZ?

Ünğan, “Zindaşti Türk vatandaşlığı almıştır. Soruşturmalar eksik yapılmıştır. Devletin verdiği yetkiyi kullanarak şerefini satmış birçok insan olayı buraya taşıdı” dedi ve şöyle devam etti:

“Emniyet amirine sorun, kamera kayıtlarını neden yok ettiniz? Bu kamera kayıtları ortaya çıksa bu kadar insan ölmeyecekti. Hukuksuzluk almış başını gidiyor. Kudbettin Kaya öldürüldü, bu dosyayı niye birleştirmiyorlar? Benim kardeşimin dosyası birleştirildi. Para amaç olursa insanlar onurunu, şerefini kaybeder. Dosyadaki dijital veriler neden silindi? Dosyadaki her şey silinmiş.

BELÇİKA’DAKİ GÖRÜŞME

Belçika’da bana operasyon yapıldığında emniyetten Fatih Yılmaz bir kişiyle birlikte Hollanda’ya gelmişti. ‘Cinayeti kimi işlediğini biliyoruz’ dediler. Ben bu konuşmayı kayda aldım. Belçika makamlarına başvurularak getirilmesini talep ediyorum.”

Kardeşinin cinayetinin kurgulandığını, devlet içinden bazı kişilerin de bu işe karıştığını söyleyen Ünğan, “Ergün Kapıkaya Kartal’da gece kulübüne gidiyor. Kardeşim bir arka masada oturuyor. Fotoğrafını çekiyor ve Naci Zindaşti’ye gönderiyor. Kardeşimin iki dosyadan aranması varken neden polisi aramıyorlar?” dedi.

ÜNĞAN’IN TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, Orhan Ünğan’ın avukat Kudbettin Kaya'nın öldürülmesine ilişkin dava dosyasının birleştirilmesi talebi ve Belçika’daki görüşmenin kaydının istenmesi talebini reddetti. Üç sanık adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, dört sanığın tutukluluğuna devam kararı verildi.

Orhan Ünğan’ın kardeşi İlhan Ünğan, Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayı ile ilgili arandığı sırada Kadıköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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