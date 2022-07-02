Osmaniye Valisi: Sığınmacı kampından kaçanların hepsi yakalandı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sığınmacı kampından kaçan 35 yabancı uyruklu şahsın tamamının yakalandığını açıkladı. Yakalanan kişilerin Afgan değil, Suriye uyruklu olduklarını belirten Vali Yılmaz, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, firar eden 35 kişinin güvenlik güçlerince yakalanmasından sonra Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi’nde inceleme yaptı. Burada bir açıklama yapan Vali Yılmaz şunları söyledi:

“Dün akşam maalesef barınma merkezimizde bir firar olayı yaşandı. Buraya devletimiz, jandarmamız başta olmak üzere etkin bir müdahale yaptı. Firarda olan 35 kişiydi. Gece saat 03.00-04.00 civarlarına kadar tamamı yakalanmış oldu ve mücadelemiz etkin bir şekilde sürüyor. Allah’ın izniyle devletimiz bu tür olaylarda hiçbir şekilde zaafiyet vermeden gerekli müdahalesini yapıyor, yapacaktır.”

“FİRAR EDENLER SURİYELİ”

Firar edenlerin Suriye uyruklu olduğunu ifade eden Yılmaz, “Firar edenlerin Afgan uyruklu olduğu şeklinde bilgiler yayıldı. Buradakilerin tamamı Suriyeli” dedi.

Olayın takipçisi olacaklarını dile getiren Yılmaz, “Burada yine bir zaafiyet varsa, bir eksiklik varsa idari soruşturmayı başlattık bununla ilgili gerekeni de en kısa zamanda yapacağız” diye konuştu.

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