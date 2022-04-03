Otobüslerdeki Arapça durak isimleri tepki çekti, belediye ‘yazılım hatası’ dedi

Türkiye'de Arapça tabelalar kademeli olarak kaldırılırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüslerindeki Türkçe durak isimlerinin altında Arapçasının da yazması sosyal medyada büyük tepki çekti. Belediye konuya ilgili "yazılım hatası" açıklaması yaparak, tespit sonrası hatanın giderilmesi yönünde çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Halil ATAŞ

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Kocaeli’de toplu taşıma araçlarında yer alan Arapça yazılar tepki toplamıştı. Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili “yazılım hatası” açıklamasında bulundu.

“HATANIN GİDERİLMESİ YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüslerindeki Türkçe durak isimlerinin altında Arapçasının da yazması sosyal medyada büyük tepki çekti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili “yazılım hatası” diyerek, açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi;

“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otobüs bilgilendirme ekran yazılımı, dünyadaki birçok ülkede ve bir çok dilde faaliyetlerini sürdüren Kentkart A.Ş tarafından yapılmaktadır. Bilgilendirme ekranlarının yazılım özelliklerinde, uluslararası birçok dilde seçenek bulunmaktadır. Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde, Türkçe’nin dışında başka bir dilde bilgilendirme metni kullanmamaktadır.

Her araç için ayrı yazılım bilgilendirme ekranları bulunmakta ve sistem ekranları birbirinden bağımsız çalışmaktadır. Kocaeli genelinde hizmet veren 457 Ulaşımpark aracında yapılan kontroller sonucunda, 4 araç ekranında farklı dillerde bilgilendirme metninin yer aldığı tespit edilmiştir. Arapça, İngilizce ve Fransızca gibi dillerin seçilmemesine rağmen yazılım hatası olarak, kendiliğinden ekrana yansıdığı görülmüştür.

Sosyal medya paylaşımlarında yer alan fotoğraflara dikkatli bakıldığında, Arapça kelimelerin yanı sıra “14 dakika” yerine, İngilizce “14 mins” in de yazıldığı görülmektedir. Tespit sonrası Kentkart’la görüşmeler hemen yapılarak, hatanın giderilmesi yönünde çalışmalara başlanılmıştır.”

BAKAN YARDIMCISI KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Arapça tabelaların ülke genelinde kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı.